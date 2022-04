Cuestionaron a Belu Lucius por tener niñera y ella no logró quedarse callada

Belu Lucius es una de las influencers argentinas que más charla con sus seguidores y claro, muchas veces, el ser tan transparente en las redes puede ser un arma de doble filo. Es sabido que no pasa toda su vida por las historias de Instagram pero si gran parte. Y acaba de ser cuestionada por algo familiar.

La youtuber jugó un rato con sus fans a que le preguntaran cosas para poder responderles y hubo una persona que la cuestionó y no logró quedarse callada, le respondió y generó polémica.

“Tengo hijos de la edad de Benja y no puedo salir ni a la esquina, ¿cómo hacés para poder hacer todo”, le consultó una madre y ella comentó: “Somos muy organizados y nuestros días son tetris constantes. Planificamos la diaria de la semana en base a ellos y a sus necesidades. Elsa trabaja con nosotros y estamos codo a codo siempre. Igual, nunca alcanza. Ni el tiempo ni la ayuda de la familia, ni nada”.

Cuestionaron a Belu Lucius por tener niñera para sus dos hijos

Y al nombrar a la niñera que está con sus dos niños, una seguidora le saltó: “¿Para qué necesitás una niñera si solo tenés dos hijos? Hay mamás con cuatro, solas, y pueden hacer todo”. Belu no se aguantó y respondió con todo el respeto que la caracteriza.

“Tengo la posibilidad de dar trabajo y haciéndolo yo puedo incluso trabajar más y eso me da la capacidad de crear nuevos emprendimientos y seguir dando más posibilidad de empleo”, escribió en una historia la ex “Masterchef Celebrity” y sumó: “Felicito y admiro a esas madres. Yo soy esta”.

Belu Lucius rompió en llanto al contar qué hizo con la plata de su primer sueldo

Belu Lucius se sentó en el diván de “Cortá por Lozano” junto a su hermana Emily y allí se emocionó al contar qué hizo con su primer sueldo, algo que después siguió haciendo con el tiempo.

“Junté mi sueldo, que en ese momento era muy chiquitito, pero para mí era mucho, y me fui a una juguetería y compré muchísimos juguetes”, dijo y siguió contando su experiencia: “Primero hablé con el encargado de la juguetería y le dije que necesitaba comprar muchos juguetes para los chicos, y le pedí que me recomiende qué podía comprar para que me rinda el dinero”.

“Me acompañó mi mejor amiga y recuerdo que el auto estaba explotado y eso me dio una sensación tan linda. Lo llevamos a Morón, a la casa de unos niños que los necesitaban para pasar las fiestas”, agregó Belu.

Además, contó que disfruta de poder ayudar y de dar, incluso todos los años dona su sueldo de diciembre.