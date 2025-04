Cuál es el signo del zodiaco que más sabe engañar a todos

Hay ocasiones en las que por más amor y confianza haya, la inseguridad termina ganando: el temor a la traición y a la infidelidad . En el zodíaco, hay un signo en particular que está asociado a los engaños , y hoy lo revelamos dando las razones según la astrología.

Este signo del zodiaco no es otro que Escorpio. Las personas nacidas bajo este signotienen una habilidad notable para manejar la verdad de manera flexible, lo que les permite mentir con gran destreza. En muchas ocasiones, sus interlocutores no logran detectar sus engaños o manipulaciones, lo que los convierte en maestros del disimulo y la astucia.