Cuál es el signo del zodíaco más rencoroso y resentido

No se trata solo de que se enojen fácil. Estos signos tienen la capacidad de guardar cada detalle del pasado como si fuera un archivo mental.

Si alguna vez los lastimaste, puede que no lo demuestren enseguida, pero cuando menos lo esperás, te lo van a recordar.

Y no es que sean malos, eh. De hecho, muchos de ellos son hipersensibles , emocionales y muy leales.

Justamente por eso, cuando sienten que les fallaste, les cuesta muchísimo soltar. Para ellos, traicionar la confianza es algo grave, casi imperdonable.

El más rencoroso de los signos del zodíaco

En el ranking astrológico, hay un signo que se lleva la medalla de oro al rencor. Es emocional, intuitivo, y muchas veces callado.

No grita, no explota, pero cuando se siente herido, levanta muros que no baja jamás. Puede pasar una década y todavía lo vas a ver con esa mirada de “me la hiciste”. Este signo es Escorpio.

Sí, Escorpio es el número uno cuando se trata de rencores y cuentas pendientes. Tiene una memoria emocional afilada como cuchillo, y aunque diga que está todo bien… muchas veces está planeando cómo devolvértela.

No siempre con maldad, pero sí con una mezcla de justicia personal y orgullo herido.

El segundo signo más rencoroso

¿Y quién le sigue de cerca? El segundo lugar es para Cáncer. Sensible como pocos, sufre en silencio cuando lo traicionan y puede quedarse años rumiando una herida emocional.

A diferencia de Escorpio, no busca vengarse, pero no olvida jamás. Si un Cáncer te cierra la puerta, difícil que te la vuelva a abrir.