Cuál es el signo del zodíaco más buenón e inocente

Hay signos que vienen al mundo con una energía suave, que no saben lo que es la maldad, que se desviven por ayudar y no le encuentran sentido al conflicto. Son almas de Dios . Y en esta nota te voy a contar cuál es el que encabeza esa lista, según la astrología tradicional.

También es común que no vean venir las traiciones. No porque sean tontos, sino porque no creen que haya gente capaz de hacer daño.