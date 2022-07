Para muchas personas tomar decisiones es todo un sufrimiento, ya sea elegir la ropa, comida o salir a una fiesta o no. Para ellas, todos esos momentos representan un desafío diario.

En este horóscopo veremos cuál es el signo del zodíaco que más duda, el más indeciso de todos, al que le cuesta trabajo decidir cada paso que da en su vida. No sabe lo que quiere y se toma su tiempo para pensarlo.

Tauro, el signo del zodíaco que más duda

Las personas de Tauro suelen mostrarse ante el mundo como decididas y con una gran confianza en sí mismas aunque la realidad es otra.

Antes de tomar una decisión, ellas piensan por horas y hasta días qué harán. Así es como, a veces, se pierden oportunidades valiosas.

Dudan mucho, no saben lo que quieren y cuando lo saben, tardan en hacer efectiva su elección porque le consultarán a todos sus amigos qué es lo que piensan al respecto.

Tauro y Géminis, los signos más indecisos del zodíaco

Géminis, el otro signo del zodíaco que más duda

En Géminis viven dos personalidades: una extrovertida que se aventura a la vida con todos los riesgos que se presentan y la otra, cautelosa y dubitativa.

Cuando los geminianos tienen más fuerte esta segunda personalidad, no dan un paso hacia adelante hasta no estar totalmente seguros.

Son de los seres más indecisos sobre todo en el amor porque le han roto muchas veces el corazón y ya no confían a la primera. Podría parecer que no saben lo que quieren aunque no es así, ellos desean una historia de amor plena y feliz, pero no quieren más sufrimiento.