Cuál es el condimento que ayuda a bajar el colesterol malo y sube el bueno.

El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Muchas veces, la solución no se limita a medicamentos: pequeños cambios en la alimentación pueden hacer una diferencia profunda en los niveles de colesterol LDL (conocido como “malo”) y HDL (el “bueno”).

En ese camino, cada vez más expertos coinciden en que ciertos alimentos naturales tienen la capacidad de regular los lípidos en sangre , mejorar la salud vascular y reducir la inflamación sistémica. Un condimento en particular, presente en casi todas las cocinas del mundo, se destaca por su doble acción: baja el colesterol malo y aumenta el bueno .

El condimento que equilibra el colesterol sin esfuerzo

Se trata del ajo. Esta especia milenaria no solo es un potenciador del sabor, sino también un poderoso agente natural para la salud del corazón. Numerosos estudios, como los publicados en la revista Nutrition Reviews y The Journal of Nutrition, han demostrado que el consumo regular de ajo puede reducir los niveles de LDL y triglicéridos, al tiempo que incrementa el HDL, el tipo de colesterol que protege las arterias.