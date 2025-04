Cuál es el alimento con más vitamina C que la naranja y fortalece las defensas.

Cuando se habla de vitamina C , la mayoría piensa automáticamente en frutas cítricas como la naranja o el limón. No es casual: estos alimentos fueron popularizados como fuentes principales de este nutriente esencial. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que existen otras opciones más potentes y con mayor concentración por porción.

La vitamina C —o ácido ascórbico— es fundamental para el cuerpo humano. No solo actúa como un potente antioxidante , sino que participa en múltiples funciones: mejora la absorción del hierro, acelera la cicatrización de heridas, protege las células del daño oxidativo y, sobre todo, fortalece el sistema inmunológico .

Aunque pocos lo asocian con este beneficio, el morrón rojo (también conocido como pimiento morrón) tiene más vitamina C por porción que la naranja. Para ser precisos, 100 gramos de morrón rojo aportan cerca de 140 a 160 mg de vitamina C , mientras que la misma cantidad de naranja contiene alrededor de 50 mg .

Además de su altísimo contenido de vitamina C, el morrón rojo contiene betacarotenos (precursores de la vitamina A), vitamina B6, folato y una variedad de antioxidantes que lo convierten en un verdadero refuerzo natural para la salud.

Un estudio publicado en el Journal of Food Composition and Analysis destacó que los morrones rojos no solo superan a muchas frutas en vitamina C, sino que mantienen gran parte de su valor nutricional incluso después de la cocción, lo que los convierte en una excelente opción tanto crudos como cocidos.

Cómo incorporarlo a tu dieta diaria y aprovechar sus beneficios

El morrón rojo es un alimento extremadamente versátil y fácil de incluir en las comidas cotidianas. Se puede consumir crudo en ensaladas, asado en el horno o la parrilla, salteado con otras verduras, o como parte de guisos, tartas y salsas.

Para aprovechar al máximo su contenido de vitamina C, se recomienda comerlo crudo o apenas cocido, ya que este nutriente es sensible al calor prolongado. Una excelente opción es picarlo en tiras y acompañarlo con hummus, incluirlo en ensaladas frescas o sumarlo a un jugo natural con zanahoria y limón.

image.png

También es un aliado ideal en invierno, cuando el sistema inmunológico necesita mayor respaldo y las infecciones respiratorias aumentan. Incorporar morrón rojo a la dieta es una manera simple, económica y natural de reforzar las defensas sin necesidad de suplementos.

A pesar de sus propiedades, este alimento no siempre es valorado como se merece. Muchas veces relegado a un rol decorativo en las comidas, el morrón rojo merece un lugar protagónico en la alimentación diaria por sus beneficios concretos y comprobados.