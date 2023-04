¿Cómo se filtró el audio de un radio taxi argentino en la transmisión de la NASA? Aquí la explicación

Desde que Argentina se convirtió en el ganador de la Copa del Mundo, la mística sobre el país no ha dejado de obsesionar a cientos de internautas en las redes sociales. Y es que, al menos una vez por semana, el nombre de nuestro territorio forma parte de alguna gran o impactante noticia. En esta ocasión, un comunicador explicó cómo fue que se filtró el audio de un radio taxi en una transmisión de la NASA.

El 19 de abril, casi a las 14:00, Manuel Mazzanti compartía un video de 26 segundos en su cuenta de Twitter que dejaría a los argentinos sin palabras. “¿Alguien me puede explicar esto? En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery?” escribió.

Mazzanti es un periodista y fotógrafo que trabaja desde hace 13 años en Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Allí, el comunicador se encarga de cubrir las misiones de despegue e informa a través de sus redes sociales. En la misión que se viralizó esta semana, dos astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) realizaban una caminata espacial para instalar un radiador.

La transmisión transcurría con normalidad y en silencio. Sin embargo, y aparentemente de la nada, se escucha a un hombre con una marcada tonalidad bonaerense preguntar: “1, 5, 0 dijiste, de Irigoyen?”. La interferencia sorprendió hasta al mismísimo Mazzanti, quien no perdió tiempo en compartir la información en Twitter y en investigar a qué hacía referencia el mensaje.

“Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires. Obviamente una interferencia, ¡pero no pude dejar de asombrarme al escuchar esto en plena caminata espacial!”, agregó al hilo. Segundos después del audio argentino, se escucha a una operadora de la NASA advertir a los astronautas Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin con la señal “Hot Mic” (“micrófono abierto”), ya que pensó que se había abierto un canal de los micrófonos.

Sin embargo, Mazzanti, en diálogo con LA NACIÓN, brindó una posible explicación de lo sucedido. “No me sorprendería que de golpe, y dependiendo de dónde pasan, tengan interferencias en el canal UHF. La Estación Espacial Internacional hace sesiones con radioaficionados alrededor del mundo casi todos los meses, así que no es descabellado que se filtre una comunicación terrestre”, detalló.

El pedido de un taxi que se filtró en las comunicaciones de la NASA coincidió con el paso de la EEI por Argentina.

Respaldando su punto, el sitio de I.S.S Tracker compartió una imagen en la que se puede ver que, al momento de la filtración, la EEI se encontraba en órbita por encima del territorio argentino, como suele suceder frecuentemente. Por ello, al superponerse las ondas de las frecuencias UHF de la estación con las de radios de automóviles, suelen darse estas particularidades.