Cómo reutilizar el agua del aire acondicionado para regar plantas sin dañarlas

En el jardín, la jardinería sustentable suma una aliada inesperada: reutilizar el agua del aire acondicionado para cuidar plantas sin riesgos.

En pleno verano argentino, cuando el jardín, la jardinería y las plantas sufren el estrés hídrico, el aire acondicionado genera litros de agua que casi siempre se desperdician. Esa agua, que cae de forma constante por la manguera de drenaje, suele ir directo a la vereda o al desagüe. Sin embargo, bien utilizada, puede convertirse en un recurso valioso para el riego doméstico. La clave está en entender su origen, su composición y las precauciones necesarias para no dañar el suelo ni las raíces.

El agua del aire acondicionado no es agua reciclada común: es agua de condensación, producto del enfriamiento del aire húmedo. Esto significa que no contiene cloro ni sales, algo positivo para muchas plantas, pero también carece de minerales esenciales. En el jardín, esto implica que no debe ser la única fuente de riego a largo plazo. Además, puede arrastrar restos metálicos o polvo del sistema, por lo que conviene juntarla en recipientes limpios, evitar almacenarla por muchos días y no usarla directamente en especies muy sensibles.

image Reutilizar agua en jardín y jardinería mejora plantas y reduce desperdicios domésticos. Qué dicen los especialistas y las investigaciones A partir de este punto, los expertos empiezan a coincidir. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires y técnicos del INTA explican que este tipo de agua es segura para jardinería ornamental, especialmente en macetas y plantas resistentes. Estudios difundidos por la FAO y universidades latinoamericanas señalan que su bajo contenido salino ayuda a evitar la acumulación de sales en el sustrato, un problema común en climas secos. La recomendación profesional es alternarla con agua de red y usarla principalmente en plantas de hojas, césped, helechos y arbustos no comestibles.

image Reutilizar agua en jardín y jardinería mejora plantas y reduce desperdicios domésticos. Cómo reutilizarla sin errores comunes Para aplicar esta práctica en el jardín, lo ideal es conectar una manguera a la salida del aire acondicionado y dirigirla a un bidón. Desde allí, se puede usar para regar temprano o al atardecer. En jardinería, también sirve para humedecer el sustrato antes de plantar o para limpiar hojas con polvo. Evitá usarla en huertas sin mezclarla con agua potable y nunca la apliques si estuvo estancada varios días.

Reutilizar el agua del aire acondicionado no solo cuida las plantas, sino que reduce el consumo diario y promueve una jardinería más consciente. En tiempos de calor extremo, cada gota cuenta, y transformar un desecho invisible en un recurso útil puede marcar la diferencia en cualquier jardín doméstico.