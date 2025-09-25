Cómo mantener y dónde ubicar las frutillas para que duren más tiempo con un simple truco

Las frutillas son una de las frutas más buscadas de la temporada, aunque su frescura no siempre se mantiene como quisiéramos. En poco tiempo terminan arruinándose y la humedad es el gran causante. Por eso existe un truco casero y simple para alargar su vida útil y mantenerlas firmes, algo que sorprende por lo efectivo que resulta.
Este método solo necesita de un paso previo antes de guardarlas y de un detalle en la forma de guardarlas que marca la diferencia. Solo con un recipiente, papel absorbente y una tapa con pequeños agujeros se logra mejorar la ventilación y evitar que la humedad las dañe. Es un procedimiento accesible y práctico.
Este sistema evita la condensación y ayuda a que las frutillas se mantengan firmes y dulces por más tiempo.
Cómo preparar el recipiente para mantener las frutillas rojas y frescas
Desde el Servicio de Alimentación y nutrición, explican que la clave para conservar frutillas en buen estado está en reducir la humedad que suele generar la aparición de hongos.
Mantenerlas en un recipiente con ventilación evita que se acumulen olores de otros alimentos y ayuda a preservar su aroma natural. De esta forma, las frutillas duran más tiempo frescas y listas para disfrutar.