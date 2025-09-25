Cómo mantener y dónde ubicar las frutillas para que duren más tiempo con un simple truco

Comienza la época de las frutillas frescas y mantenerlas por un tiempo prolongado sin meterlas al congelador es posible. Existe un truco simple y eficaz.

Este sistema evita la condensación y ayuda a que las frutillas se mantengan firmes y dulces por más tiempo.

Las frutillas son una de las frutas más buscadas de la temporada, aunque su frescura no siempre se mantiene como quisiéramos. En poco tiempo terminan arruinándose y la humedad es el gran causante. Por eso existe un truco casero y simple para alargar su vida útil y mantenerlas firmes, algo que sorprende por lo efectivo que resulta.

Este método solo necesita de un paso previo antes de guardarlas y de un detalle en la forma de guardarlas que marca la diferencia. Solo con un recipiente, papel absorbente y una tapa con pequeños agujeros se logra mejorar la ventilación y evitar que la humedad las dañe. Es un procedimiento accesible y práctico.

Cómo preparar el recipiente para mantener las frutillas rojas y frescas Desde el Servicio de Alimentación y nutrición, explican que la clave para conservar frutillas en buen estado está en reducir la humedad que suele generar la aparición de hongos.

Para lograrlo solo debemos tener un recipiente plástico o de vidrio limpio y seco.

plástico o de vidrio limpio y seco. En el fondo debemos colocar una capa de papel absorbente para que retenga el líquido que sueltan las frutas.

para que retenga el líquido que sueltan las frutas. A continuación, solo queda acomodar las frutillas lavadas y secas pero sin amontonarlas, ya que el contacto directo acelera el deterioro.

y secas pero sin amontonarlas, ya que el contacto directo acelera el deterioro. Encima de las frutillas hay que colocar otra hoja de papel absorbente para reforzar el control de humedad.

absorbente para reforzar el control de humedad. Una vez armado, solo queda cerrar con una tapa distinta a la del recipiente, ya que debemos hacerle pequeños agujeros, para permitir la circulación de aire dentro del envase.

No es en la cocina: dónde ubicar las frutillas para que se mantengan frescas Además del recipiente, la ubicación es fundamental. Las frutillas deben guardarse siempre en la heladera, preferiblemente en la parte media o en el cajón para frutas y verduras, donde la temperatura se mantiene estable.

es fundamental. Las frutillas deben guardarse siempre en la , preferiblemente en la parte media o en el cajón para frutas y verduras, donde la temperatura se mantiene estable. De hecho, no conviene dejarlas en la puerta del refrigerador, ya que los cambios bruscos de frío aceleran su descomposición.

del refrigerador, ya que los de frío aceleran su descomposición. El truco del papel absorbente y la tapa con agujeros mejora la conservación, pero si las frutillas están demasiado húmedas al guardarlas, el efecto se pierde. Por eso es importante secarlas bien después del lavado.

al guardarlas, el se pierde. Por eso es importante secarlas bien después del lavado. El plazo para comerlas es durante 5 a 7 días para seguir disfrutando de su sabor original.

Mantenerlas en un recipiente con ventilación evita que se acumulen olores de otros alimentos y ayuda a preservar su aroma natural. De esta forma, las frutillas duran más tiempo frescas y listas para disfrutar.