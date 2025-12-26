Cómo hacer la lengua a la vinagreta original: una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo

La lengua a la vinagreta es uno de los grandes clásicos fríos de las fiestas argentinas. Tierna, sabrosa y bien condimentada, es una receta que se prepara con anticipación y mejora con el reposo. Servida bien fría, con una vinagreta intensa y aromática, es ideal para la mesa de Año Nuevo, cuando el calor pide platos frescos y rendidores.