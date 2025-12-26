26 de diciembre de 2025 - 11:30

Cómo hacer la lengua a la vinagreta original: una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo

Recetas. Clásica, rendidora y llena de sabor, esta lengua a la vinagreta original es una receta infaltable para disfrutar en Año Nuevo sin complicaciones.

Por Andrés Aguilera

La lengua a la vinagreta es uno de los grandes clásicos fríos de las fiestas argentinas. Tierna, sabrosa y bien condimentada, es una receta que se prepara con anticipación y mejora con el reposo. Servida bien fría, con una vinagreta intensa y aromática, es ideal para la mesa de Año Nuevo, cuando el calor pide platos frescos y rendidores.

Por Andrés Aguilera
Ingredientes necesarios

  • 1 lengua vacuna

  • 2 hojas de laurel

  • 1 cebolla

  • 2 dientes de ajo

  • Granos de pimienta, a gusto

Para la vinagreta:

  • ½ taza de aceite

  • ¼ taza de vinagre de alcohol o de vino

  • 2 dientes de ajo picados

  • Perejil fresco picado

  • Sal y pimienta, a gusto

  • Opcional: ají molido o mostaza suave
Paso a paso de la lengua a la vinagreta

  • Lavá bien la lengua y colocala en una olla grande con abundante agua, la cebolla, el ajo, el laurel y los granos de pimienta.

  • Cociná a fuego medio durante 1 hora y media a 2 horas, hasta que esté bien tierna y se pueda pinchar fácilmente.

  • Retirala caliente y pelala de inmediato, quitando la piel gruesa exterior; este paso es clave para que salga fácil.

  • Dejá enfriar por completo y cortá la lengua en rodajas finas y parejas.

Mientras tanto, prepará la vinagreta.

  • Mezclá el aceite con el vinagre, el ajo picado, el perejil, la sal y la pimienta hasta lograr una salsa bien aromática.

  • Acomodá las rodajas de lengua en una fuente y cubrilas completamente con la vinagreta.

  • Tapá y llevá a la heladera al menos 12 horas, para que la carne absorba bien los sabores.

Cómo hacer la lengua a la vinagreta original una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo (2)

Consejos para que salga perfecta

  • No te apures con la cocción: cuanto más tierna quede la lengua, mejor será la textura final.

  • El reposo es fundamental: de un día para el otro queda mucho más sabrosa.

  • Usá vinagre suave, para que no opaque el sabor de la carne.

  • Podés sumar cebolla picada a la vinagreta para una versión más intensa.

Cómo servirla en Año Nuevo

La lengua a la vinagreta se sirve bien fría, acompañada con ensaladas frescas, tomates o papas al natural. Es ideal como entrada o plato principal frío y rinde mucho, por lo que es perfecta para mesas grandes.

