Cómo hacer la lengua a la vinagreta original: una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo

La lengua a la vinagreta es uno de los grandes clásicos fríos de las fiestas argentinas. Tierna, sabrosa y bien condimentada, es una receta que se prepara con anticipación y mejora con el reposo. Servida bien fría, con una vinagreta intensa y aromática, es ideal para la mesa de Año Nuevo, cuando el calor pide platos frescos y rendidores.
Lavá bien la lengua y colocala en una olla grande con abundante agua, la cebolla, el ajo, el laurel y los granos de pimienta.
Cociná a fuego medio durante 1 hora y media a 2 horas, hasta que esté bien tierna y se pueda pinchar fácilmente.
Retirala caliente y pelala de inmediato, quitando la piel gruesa exterior; este paso es clave para que salga fácil.
Dejá enfriar por completo y cortá la lengua en rodajas finas y parejas.
Mientras tanto, prepará la vinagreta.
Mezclá el aceite con el vinagre, el ajo picado, el perejil, la sal y la pimienta hasta lograr una salsa bien aromática.
Acomodá las rodajas de lengua en una fuente y cubrilas completamente con la vinagreta.
Tapá y llevá a la heladera al menos 12 horas, para que la carne absorba bien los sabores.
Consejos para que salga perfecta
No te apures con la cocción: cuanto más tierna quede la lengua, mejor será la textura final.
El reposo es fundamental: de un día para el otro queda mucho más sabrosa.
Usá vinagre suave, para que no opaque el sabor de la carne.
Podés sumar cebolla picada a la vinagreta para una versión más intensa.
Cómo servirla en Año Nuevo
La lengua a la vinagreta se sirve bien fría, acompañada con ensaladas frescas, tomates o papas al natural. Es ideal como entrada o plato principal frío y rinde mucho, por lo que es perfecta para mesas grandes.