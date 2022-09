Cómo evitar que tu pareja te llame sin tener que bloquearla de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Lo cierto es que tiene muchísimas funciones que no son muy conocidas por los más de 2 mil millones de personas que utilizan esta aplicación. Es por eso que te vamos a enseñar un truco para evitar recibir llamadas sin la necesidad de bloquear al contacto.

A muchos usuarios les es molesto recibir llamadas por WhatsApp, ya sea porque no les agrada hablar por ese medio o porque se encuentran ocupados y no saben cómo rechazar la conversación. Esto suele ocurrir más seguido si se trata de una llamada de tu pareja o tus amigos más cercanos, a los que no puedes decirles que no.

Sin embargo, si este es tu caso, todavía existe una opción para que rechazar esta comunicación no sea de una manera hostil, sino que se inhabilite por completo. Ya no tendrás que buscar una justificación porque directamente no podrán realizarlas, aunque no hayas decidido bloquear al contacto.

Ahora bien, ¿cómo aplicar este truco en tu celular?. Por empezar hay que descargar una aplicación que incorporará la función al servicio. Además, les ofrecerá otras nuevas herramientas que mejorarán el uso.

Esta función no estará disponible del servidor tradicional de Meta, sino que tendrán que optar por descargar a través la aplicación WhatsApp Plus, a través de una página web segura que no le contraiga ningún tipo de virus. Para esto, deberá desinstalar el WhatsApp normal y registrarse desde el otro.

Estos son los tips para recuperar fotos borradas sin querer de WhatsApp. (web)

PASO A PASO

Ingrese a WhatsApp Plus

Seleccione el chat de su pareja

Pulsa sobre su foto de perfil

Entre las diferentes opciones haga click en “No hay llamadas”

Opte por la notificación que le aparecerá: si estás ocupado, fuera de señal, entre otros.

Con esta imperdible función ya no recibirá llamadas de esa persona por medio de la aplicación de WhatsApp Plus; mientras que a él o ella no le aparecerá ninguna información que le dé a conocer esta herramienta, ya que no figurará como un contacto bloqueado ni restringido.