Claudio Rígoli rompió el silencio tras su salida de C5N: “Cuando no te respetan, te tenés que ir”

Luego de que se conociera la noticia de su salida de C5N, Claudio Rígoli declaró de forma explosiva contra las autoridades del canal y contó los motivos de su renuncia. El periodista habló con Guillermo Andino y Carolina Prat, en su programa ‘Los Andino’ y dijo: “podes aceptar cualquier cosa menos el destrato a un tipo que puso al aire a C5N”.

Hace dos semanas, se conoció la noticia de que Claudio Rígoli dejaba la pantalla de C5N, y con su salida ya no quedaban ninguno de los periodistas que iniciaron en el canal bajo la dirección de Daniel Haddad en 2007. El periodista renunció a su programa ‘Resumen de medianoche’, luego de que fuera desplazado de las mañanas hacia las noches de la programación.

Se rumoreó desde su entorno que a Rígoli, una de las caras de C5N hace más de 14 años, le molestó el traslado, en el último año, de su participación desde el horario central en las mañanas hacia la noche. Rígoli era el conductor de ‘Resumen de medianoche’ y ya desde hace unas semanas, no estaba en pantalla debido a que se tomó unas largas vacaciones.

Finalmente, Claudio habló sobre lo sucedido en el programa ‘Los Andino’, de Guillermo Andino y Carolina Prat, en la señal de Cablevisión y Kuarzo KZO. “Me fui. Etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir” dijo el periodista.

Además, en referencia a que fue él quien inició la primera emisión del canal, agregó: “Entonces podés aceptar cualquier cosa menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N. Daniel Hadad me dio esa oportunidad; yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire, la hice yo. Yo entiendo que venga un dueño y te diga: ‘Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado’. Decímelo de frente y me voy tranquilo”.

Luego añadió: “Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Y está bien, y hoy es una etapa cumplida. Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo”.

Claudio continuará en la conducción del noticiero de El Nueve, ‘Telenueve Central’, que va desde las 19 a 20:30hs. Rigoli forma parte de El Nueve desde 1987 y es uno de los periodistas con más años en el canal. También seguirá con su rol de conductor en AM 540, en ‘La mejor de las mañanas’, de 10 a 12 y en canal Metro, con ‘Tal como son’, que va los jueves a las 13hs.