Cinthia Fernández gastó $100 mil en el supermercado y se indignó: cuánto aumentó de un mes al otro

Cinthia Fernández contó indignada en ‘Momento D’, programa donde es panelista, que gastó $100 mil en el supermercado. Explicó algunas compras insólitas y se quejó del aumento del último mes.

Cinthia Fernández gastó 100 mil pesos en la compra del mes más algunos productos para stockearse y reclamó que el valor final le pareció absurdo.

Este lunes, en ‘Momento D’, ciclo conducido por Fabián Doman, enseñó la lista, pero reconoció que tiene algunas debilidades en el supermercado.

“¿No te parece mucho 12 tarros de café?”, le consultó Doman, y ella contestó: “Compro mayorista, tomo mucho café. ¿Sabés lo que me dura?”.

“Desde el año pasado no compraba. No fumo, no chupo, el único vicio que tengo es el café de chocolate”, agregó.

Luego, la panelista argumentó que algunos productos le llegan a rendir por dos meses o más, como es el caso del aceite.

Asimismo, comparó lo gastado este mes con los valores de julio. “La última vez que fui, hace dos meses y medio, había pagado 60 y pico”, manifestó.

Además, se quejó del valor del queso: “Es una guasada lo que aumentó, pero compro en horma, lo divido y lo freezo”.

Para cerrar, sus compañeros se asombraron de que compra gaseosas en lata y no en botella. Entonces, Cinthia explicó que las prefiere así para las viandas de sus tres hijas. “Solo se las doy los viernes”, cerró.

Continúa el conflicto legal entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia y Matías Defederico siguen enfrentados, y en esta oportunidad, Analía Frascino, la madre del exfutbolista, generó polémica al contar que la modelo no ponía los bienes a su nombre para “no pagar los juicios que debe”.

Entonces, la panelista respondió revelando su patrimonio en unas stories que publicó en su cuenta de Instagram.

“Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta”, explicó Cinthia, con imágenes.

Por otro lado, aclaró: “Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta”.

Asimismo, se refirió a la casa en un country de zona norte, donde vive con sus tres hijas: “Agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican”

“(tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tasarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son”, añadió.

Cinthia Fernández disparó contra Defederico por el trato con sus hijas

Además, sostuvo que quiso llegar a un acuerdo con Defederico por esa propiedad. “Casa que propuse poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada”, dijo.

Y luego contó la reacción del exfutbolista cuando le propuso que la propiedad esté a nombre de las tres nenas.

“¿Saben qué contestó el señor? ‘Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes’. Y si hay algo que no necesitaba era vivir de mí, por el contrario, pagaba el colegio de mis hijas, ese macho sin ser padre de ellas”, dijo en referencia a Martín Baclini.