Cinthia Fernández bailó con una cavadísima bikini roja que no hizo más que incendiar las redes

Cinthia Fernández es de las figuras más picantes del medio y de las que más sabe explotar su sensualidad. La bailarina es noticia todas las semanas, si no es por sus peleas mediáticas con su ex, Matías Defederico, lo es por las más atravidas fotos y videos que sube a sus redes sociales.

Desde hace un tiempo, Cinthia se sumó a la plataforma para adultos Divas Play, donde comparte contenido sin censura. Pero también promociona diferentes modelos bikinis, por lo que por ambas razones cada tanto hace estallar las redes con sus publicaciones de alto voltaje.

Tal como ocurrió en las últimas horas, cuando la panelista de Momento D compartió un video en el que baila con una bikini roja, súper cavada y de tiritas que se robó todas las miradas de Instagram.

“Los 26 grados de hoy se celebran mamiiii”, escribió la modelo al pie de su publicación en la que combina su talento con para mover las caderas con el de promocionar cada cosa que se propone.

Desde Punta Cana, Cinthia Fernández se robó suspiros en microbikini roja cruzada.

La publicación de la morocha superó los 45.500 “me gustas” en solo dos horas. Además, recibió cientos de comentarios de todo tipo, sobre todo halagando su torneada figura, la que cuida con una exigida rutina diaria de gimnasio.

“Cómo que de ahí salieron 3 criaturas y 2 al mismo tiempo?”, “Si yo tuviera el lomazo.tuyo tambien me pondria esa bikini pero noo”, “dios me volves loco”, “Lejos la mejor carne de todas..”, “Paaa ese lomo te envidio”, “Lo que te perdiste Defederico”, “Si un día me gustan las mujeres te escribo”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su publicación.

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández subió un primerísimo plano de su parte de atrás

Cinthia Fernández mantiene un contacto fluido con sus seguidores, a quienes de vez en cuando los deja pregutar lo que sea sobre su vida y ella responde. Y eso hizo este martes, abrió la posibilidad de preguntas y una de ellas llamó especialmente su atención.

“¿Tenés la cola hecha?”, indagó un usuario en la cajita de preguntas que Cinthia dejó, y ella no dudó en responder. Sin titubear, la modelo negó haberse realizado una cirugía y aseguró que todo lo que tiene es gracias a tantas horas de gimnasio.

Cinthia Fernández.

“Si de carne natural! con celulitis y estrías como todas!”, dijo Fernández para dejarle en claro a su seguidor que no hay cirugía en esa parte de su cuerpo.

Y luego aconsejó a sus seguidores que no se hagan cirugías, al menos en esa parte del cuerpo. “No se hagan los glúteos, es peligroso y queda re mal! vayan al gym y metan sentadilla, ese es el mejor bisturí”, se sinceró.

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández deslumbró en microbikini

Cinthia Fernández