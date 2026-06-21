Chau ventanas: la tendencia deco de 2026 que las convierte en rincones funcionales y llenos de luz

El uso de bancos a medida, cortinas de lino y mobiliario ergonómico permite recuperar zonas olvidadas de la casa, mejorando el bienestar y el rendimiento laboral.

Las ventanas ya no se limitan a ofrecer luz o vistas. La tendencia actual en interiorismo propone integrar muebles y elementos decorativos directamente en estas aberturas para optimizar cada metro cuadrado del hogar. Desde bancos con almacenamiento hasta escritorios compactos, el objetivo es convertir un simple paso de luz en un refugio funcional y cálido.

Aprovechar la proximidad al vidrio no es solo una cuestión estética. La luz natural impacta directamente en la concentración y el estado de ánimo, haciendo que los ambientes pequeños se perciban más amplios. Al sumar una vista exterior, ya sea un jardín o el pulso de la ciudad, se genera una conexión que reduce el estrés visual durante las pausas diarias.

image ¿Qué mobiliario y textiles usar para ganar funcionalidad en los rincones de ventanas? El diseño de este espacio comienza por la elección del asiento. En ambientes reducidos, un banco a medida bajo el antepecho permite ganar lugar de guardado, mientras que en habitaciones amplias un sillón individual define el carácter del rincón. Para que el área sea realmente operativa, es necesario incorporar superficies de apoyo. Una mesa auxiliar pequeña o repisas flotantes bastan para sostener una computadora, una taza de café o libros sin sobrecargar la visual.

image La regulación de la luminosidad es crítica cuando se busca trabajar o leer por tiempo prolongado. El uso de cortinas de lino, visillos o sistemas roller permite filtrar los rayos solares directos sin sacrificar la claridad necesaria para las tareas laborales. Complementar con lámparas de pie asegura que el rincón siga siendo útil cuando cae el sol, reforzando su identidad como una zona independiente dentro de la casa.

image ¿Cómo adaptar la tendencia según el tipo de abertura? La versatilidad de esta tendencia permite aplicarla en diferentes contextos arquitectónicos. Un ventanal que da al balcón puede transformarse en una barra de desayuno o trabajo, mientras que una ventana de dormitorio se convierte en un área de descanso con solo añadir una butaca liviana y una manta. Los materiales naturales y los textiles, como alfombras pequeñas y almohadones de diversas texturas, delimitan el espacio y aportan confort en invierno.

image Las plantas juegan un rol fundamental al actuar como un nexo con el exterior. Incorporar vegetación cerca del vidrio no solo purifica el ambiente, sino que añade una capa de frescura que hace el rincón más vibrante. No se requiere de grandes obras ni presupuestos elevados; la clave reside en identificar el potencial de la luz y equipar el espacio con elementos que inviten a la permanencia y el disfrute cotidiano.