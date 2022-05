Catherine Fulop reveló que se muere por ser abuela y habló del estado de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini atrapó todas las miradas este fin de semana al hacer una publicación en las redes que hizo creer a sus fanáticos que estaba embarazada por primera vez junto a Paulo Dybala. Con este rumor hecho viral, Catherine Fulop salió a hablar y reveló la verdad.

La actriz y modelo venezolana se comunicó con “Mañanísima” y contó cómo está su hija mayor hoy, quien acaba de estrenar una canción y mira confiada su futuro como cantante.

Estefi Berardi, la panelista del ciclo de Carmen Barbieri, dijo que habló con Sabatini para saber si era cierto o no la llegada de la cigüeña. La joven y el futbolista están instalados en Italia y desde allá miran atentos lo que sucede en la prensa argentina.

Captura de pantalla de la foto que despertó los rumores de un embarazo de Oriana Sabatini

“Fui a la fuente y Oriana se rió fuerte porque todos los fans le hacían esa pregunta. Se hizo viral como ese momento y dijo ‘por el momento no se ilusionen, la verdad es que quiero meterle a los shows’”.

Qué dijo Cathy Fulop sobre las versiones de que Oriana Sabatini está embarazada

Acto seguido, la periodista sumó: “Tiene sueños con el tema de la música, y confesó que quiere hacer una ‘ft’ con algunos artistas más, y que, un poquito más adelante, va a ver lo del embarazo”.

Para que quedara bien en claro que no se agranda, por el momento, la familia de artistas y famosos, Pampito le escribió a Catherine Fulop, quien respondió suelta, fiel a su estilo.

“No, mi amor. No es real. Ojalá. ¡Tengo unas ganas, ja, ja, ja!”, se la escucha a la ex “Masterchef Celebrity”.

“Mi amigo Pampito: ella estaba en el cumpleaños de unas amigas que se juntaron para celebrarlo. ¡Te quiero, mi amor! Di que no. Di que hablaste conmigo ¿ok? Te amo”, suma en el audio Fulop y deja cerrado el rumor.

Así es la casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Italia

