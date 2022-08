Cande Ruggeri se hartó y le contestó a quienes la critican por entrenar estando embarazada

Candela Ruggeri está en el mejor momento. Embarazada de cuatro meses, continúa con su rutina y entrena como siempre lo hizo. La modelo se muestra en sus redes sociales y la respuesta de sus seguidores la hizo enfurecer.

“Arrancando los cuatro meses de la pollita, entrenando como a mi me gusta. Como les digo siempre, si están embarazadas como yo, primero pregúntenle a su obstetra qué tipo de ejercicio pueden hacer y cuánto. Mi amado gimnasio con mi profe que la amo y me hace unas clases personalizadas zarpadas”, escribió Cale (como se presenta en las redes) junto a un video que la muestra entrenando.

Cande Ruggeri entrena con cuatro meses de embarazo y lo muestra en las redes

A los comentarios de amor y buena onda se sumó la hora de “hater” que sin contemplaciones comenzaron a criticar a Cande sin miramientos. “Qué necesidad”, “Me parece demasiado y por más que el consejo sea consultar con el obstetra, no es esto ningún ejemplo de nada”, “Cande, hace otra cosa, yoga o algo más tranqui, por más que te aconseje tu médico, ¡pensá que si pasa algo no hay vuelta atrás! No hate, cuídate hermosa, descansá, comé, después de la baby volvés a hacer todo eso”, “Yo creo que se obsesionan por no engordar un gramo de más”, algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Molesta por las criticas, la modelo hizo un descargo en las redes sociales. “Acabo de llegar a casa después de un día muy largo. Hoy fui a entrenar y saqué unas fotos muy lindas que después voy a mostrar. Estuve leyendo un poco los comentarios que me dejaron ayer en mi último posteo del entrenamiento”, comenzó expresando. Y continuó: “Primero quiero aclarar que los mensajes hermosos que me mandan todos los días, trato de leerlos y contestarlos, me hacen muy bien. Estoy muy agradecida por esta comunidad hermosa que se creó en mi Instagram con un ida y vuelta. Hay gente muy divina”.

“Pero también hay gente con maldad. Hay gente que no tiene ni idea de un montón de cosas y comenta cosas innecesarias”. “Lo voy a aclarar creo que por última vez. No sé si lo voy a seguir aclarando, por ahí sí porque hay gente todo el tiempo que se renueva, como dice Mirtha (Legrand), pero si yo estoy entrenando y lo estoy mostrando, es porque mi obstetra me dejó”, cerró. Acto seguido, compartió una selfie en la que escribió: “Lo expliqué con mucho amor. Valórenlo porque últimamente tengo cero filtro y a nada de mandar a la m... a varios que dejan comentarios al p... Infórmense antes de hablar sin saber” dijo furiosa la modelo.