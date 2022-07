Camila Homs hizo su primera tapa y aseguró que Rodrigo de Paul le fue infiel con Tini Stoessel

Tras el regreso de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel al país, luego de una vacaciones románticas en Miami y Europa, Camila Homs protagonizó su primera tapa de revista y habló a corazón abierto de la separación del futbolista.

La joven comenzó su carrera como modelo y lo demostró en la producción que hizo para revista Caras, quien la convocó para una entrevista exclusiva en la que se animó a hablar en profundidad de la ruptura con el padre de sus hijos Francesca (3) y Bautista (1).

La frase que eligieron para la portada fue: “Sentí decepción pero ya solté”. De esa forma la joven definió la separación que dio qué hablar en el mundo del fútbol y del espectáculo, a pocos meses del mundial y en pleno auge de la carrera de Tini Stoessel.

Camila Homs protagonizó la tapa de revista Caras.

Además, Homs sorprendió al confesar en diálogo con Caras: “Soy extremadamente celosa y lo que es mío, es mío y ni lo mires. Soy posesiva mal. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas”.

“Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel”, dijo y de esta manera dejó entrever que De Paul fue quien la engañó y ella decidió ponerle punto final.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Revista Hola! Argentina

“Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’”, se despachó.

Camila Homs apuesta al amor con un empresario de 37 años

Camila Homs salió desde los 14 años con Rodrigo De Paul y estaban en pareja desde hacía 12 años. Pero es de público conocimiento que el futbolisto rehízo su vida con la cantante y ella de a poco se abre a un nuevo amor.

“Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”, señaló la modelo y lanzó un “palito” sobre lo que De Paul no le daba.

“¿Antes no tenia todo eso?”, indagó el cronista de la revista. “Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”, lanzó, súper ácida.

Fue allí que le preguntaron sobre su nueva pareja, conocido como Charly Benvenuto, y se limitó a decir que se están conociendo.