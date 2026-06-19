Café e hígado graso: un estudio reciente investigó sobre si este alimento mejora las enzimas hepáticas

La relación entre el café y la salud del hígado genera cada vez más preguntas. Una investigación publicada en 2025 aportó datos que vale la pena conocer.

El café natural sin aditivos podría ser uno de los alimentos beneficiosos para evitar el hígado graso.

El café es una de las bebidas más estudiadas del mundo y su vínculo con la salud del hígado aparece con frecuencia en artículos médicos. De hecho circula la idea de que tomar café podría proteger al hígado o mejorar ciertos indicadores de su funcionamiento. La ciencia pone esa idea a prueba aunque los resultados no terminan de confirmarlo.

Un metaanálisis publicado en 2025 en la revista especializada Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench se propuso responder una pregunta concreta: ¿el café o el extracto de café reduce las alteraciones en las enzimas hepáticas de personas con hígado graso? Lo que encontró merece ser leído con atención, especialmente por quienes tienen este diagnóstico.

café e hígado graso La solución más simple es una alimentación basada en alimentos naturales, reducción del azúcar y los ultraprocesados. WEB Qué es el hígado graso y por qué importa controlarlo La enfermedad conocida como MASLD, sigla en inglés para la afección del hígado graso asociada a disfunción metabólica, implica la acumulación de grasa en el hígado y está estrechamente relacionada con la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, los triglicéridos elevados, la hipertensión y la diabetes tipo 2. Su característica más problemática es que puede no generar síntomas durante años, avanzando en silencio hasta provocar inflamación, cicatrización del tejido hepático y un mayor riesgo de complicaciones graves.

Las enzimas ALT y AST son los indicadores más utilizados para detectar daño o inflamación en el hígado. Cuando sus valores aparecen elevados en un análisis clínico, es una señal de que algo no está funcionando bien en ese órgano.

café e hígado graso Lo que sí tiene respaldo científico sólido para mejorar la condición del hígado graso es la combinación de pérdida de peso cuando está indicada. WEB Qué dijo la investigación y qué implica en la práctica El metaanálisis de 2025 analizó cuatro estudios con cinco comparaciones entre grupos tratados con café o extracto de café y grupos con placebo.