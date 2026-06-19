19 de junio de 2026 - 19:35

Café e hígado graso: un estudio reciente investigó sobre si este alimento mejora las enzimas hepáticas

La relación entre el café y la salud del hígado genera cada vez más preguntas. Una investigación publicada en 2025 aportó datos que vale la pena conocer.

El café natural sin aditivos podría ser uno de los alimentos beneficiosos para evitar el hígado graso.

El café natural sin aditivos podría ser uno de los alimentos beneficiosos para evitar el hígado graso.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

El café es una de las bebidas más estudiadas del mundo y su vínculo con la salud del hígado aparece con frecuencia en artículos médicos. De hecho circula la idea de que tomar café podría proteger al hígado o mejorar ciertos indicadores de su funcionamiento. La ciencia pone esa idea a prueba aunque los resultados no terminan de confirmarlo.

Leé además

Las personas que hablan solas tienen estas ventajas, según la psicología. 

Un estudio de psicología concluyó: las personas que hablan solas manejan mejor el estrés y las emociones

Por Sofía Serelli
En la mayoría de los casos, el cáncer de riñón no presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales y suele ser detectado de manera incidental. Imagen ilustrativa / Web

El cáncer que ya anticipan que aumentará 50% en 20 años en Argentina: ¿por qué avanza en silencio?

Por Redacción Sociedad

Un metaanálisis publicado en 2025 en la revista especializada Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench se propuso responder una pregunta concreta: ¿el café o el extracto de café reduce las alteraciones en las enzimas hepáticas de personas con hígado graso? Lo que encontró merece ser leído con atención, especialmente por quienes tienen este diagnóstico.

café e hígado graso
La solución más simple es una alimentación basada en alimentos naturales, reducción del azúcar y los ultraprocesados.

La solución más simple es una alimentación basada en alimentos naturales, reducción del azúcar y los ultraprocesados.

Qué es el hígado graso y por qué importa controlarlo

La enfermedad conocida como MASLD, sigla en inglés para la afección del hígado graso asociada a disfunción metabólica, implica la acumulación de grasa en el hígado y está estrechamente relacionada con la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, los triglicéridos elevados, la hipertensión y la diabetes tipo 2. Su característica más problemática es que puede no generar síntomas durante años, avanzando en silencio hasta provocar inflamación, cicatrización del tejido hepático y un mayor riesgo de complicaciones graves.

Las enzimas ALT y AST son los indicadores más utilizados para detectar daño o inflamación en el hígado. Cuando sus valores aparecen elevados en un análisis clínico, es una señal de que algo no está funcionando bien en ese órgano.

café e hígado graso
Lo que sí tiene respaldo científico sólido para mejorar la condición del hígado graso es la combinación de pérdida de peso cuando está indicada.

Lo que sí tiene respaldo científico sólido para mejorar la condición del hígado graso es la combinación de pérdida de peso cuando está indicada.

Qué dijo la investigación y qué implica en la práctica

El metaanálisis de 2025 analizó cuatro estudios con cinco comparaciones entre grupos tratados con café o extracto de café y grupos con placebo.

  • El resultado fue claro en su conclusión: no se encontró un efecto significativo del café sobre los niveles de ALT y AST en personas con hígado graso.
  • Los autores del trabajo señalaron además que la evidencia disponible sigue siendo insuficiente para establecer conclusiones definitivas y que se necesitan estudios más amplios con seguimientos más prolongados.
  • Esto no significa que el café sea perjudicial para el hígado ni que deba eliminarse de la dieta. Significa, concretamente, que no puede considerarse un tratamiento para la enfermedad del hígado graso ni una herramienta confiable para normalizar las enzimas hepáticas.
  • La respuesta, además, puede variar según la dosis, el tipo de café consumido y el perfil metabólico de cada persona. Y hay un factor que suele pasarse por alto: agregar azúcar, leche condensada, jarabes o cremas al café puede anular cualquier beneficio potencial y sumar calorías que en el contexto de esta enfermedad hacen más daño que bien.

Para quienes no tienen contraindicaciones, un consumo moderado de café sin azúcar puede seguir siendo parte de una rutina saludable, pero sin depositarle expectativas clínicas que la evidencia aún no respalda.

café e hígado graso

El café no es el respaldo hepático que muchos esperaban, al menos no en lo que respecta a las enzimas del hígado graso según la evidencia actual. Tomarlo con moderación y sin ingredientes calóricos puede ser parte de un estilo de vida saludable, pero no reemplaza ningún tratamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Torta Nube: con solo dos ingredientes podés hacerla fácilmente en casa. 

Cómo hacer la mejor torta nube con solo 2 ingredientes: receta fácil y deliciosa

Por Sofía Serelli
Su aroma y textura logran la elección para distintas ideas.

Los restos de café que ibas a tirar no los tires, son un tesoro: por qué recomiendan mezclarlos con detergente

El café concentrado listo para usar se consolida como un producto en crecimiento que reduce costos operativos y agiliza el servicio.

El café frío gana terreno y una marca fuerte impulsa un novedoso producto para ganar público

Los restos de café usado esconden minerales indispensables para la piel.

Lavarse las manos con café y azúcar: por qué se recomienda y qué beneficios aporta en la piel