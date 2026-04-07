Bill Gates, empresario cuya frase expone a los empleados vagos: "Elijo a una persona perezosa para..."

El magnate asegura que la clave del éxito no es el esfuerzo desmedido, sino la eficiencia. Descubrí por qué "trabajar inteligente" vence a las horas extras en 2026.

Bill Gates, el fundador de Microsoft, soltó una frase que para muchos suena a provocación: "Elijo a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil, porque encontrará una manera fácil de hacerlo". Aunque a simple vista parezca un error o algo extraño, esta idea encierra el secreto de la productividad moderna.

Para Gates, "vago" no significa alguien que esquiva sus responsabilidades o no quiere trabajar. En realidad, se refiere a personas que odian el esfuerzo innecesario y buscan caminos más cortos para cumplir sus objetivos. Al enfrentar una tarea pesada, este tipo de perfiles tiende a pensar diferente, recortando pasos en procesos largos y complicados.

image Trabajar inteligente, no más duro Este enfoque marca un cambio de paradigma: pasar del esfuerzo bruto al pensamiento estratégico. En el mundo de la tecnología, los desarrolladores más brillantes no son los que escriben códigos eternos, sino los que crean sistemas cortos y efectivos que ahorran tiempo y reducen el margen de error.

Incluso en la cultura de oficina actual, la eficiencia es mucho más valorada que la cantidad de tiempo que uno pasa sentado en el escritorio. Las empresas líderes buscan hoy a quienes pueden organizar su trabajo con un plan claro, logrando resultados correctos de forma rápida en lugar de trabajar sin una dirección definida.

image El éxito en la era de la automatización Esta filosofía es la base de la tecnología que usamos en 2026. Herramientas como la inteligencia artificial y la automatización digital no buscan reemplazar el talento humano, sino simplificar las tareas repetitivas para que las personas puedan enfocarse en lo que realmente importa.