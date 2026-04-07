7 de abril de 2026 - 12:32

Bill Gates, empresario cuya frase expone a los empleados vagos: "Elijo a una persona perezosa para..."

El magnate asegura que la clave del éxito no es el esfuerzo desmedido, sino la eficiencia. Descubrí por qué "trabajar inteligente" vence a las horas extras en 2026.

Bill Gates contrata a los perezosos por este motivo.

Bill Gates contrata a los "perezosos" por este motivo.

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Por Sofía Serelli

Bill Gates, el fundador de Microsoft, soltó una frase que para muchos suena a provocación: "Elijo a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil, porque encontrará una manera fácil de hacerlo". Aunque a simple vista parezca un error o algo extraño, esta idea encierra el secreto de la productividad moderna.

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Para Gates, "vago" no significa alguien que esquiva sus responsabilidades o no quiere trabajar. En realidad, se refiere a personas que odian el esfuerzo innecesario y buscan caminos más cortos para cumplir sus objetivos. Al enfrentar una tarea pesada, este tipo de perfiles tiende a pensar diferente, recortando pasos en procesos largos y complicados.

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Trabajar inteligente, no más duro

Este enfoque marca un cambio de paradigma: pasar del esfuerzo bruto al pensamiento estratégico. En el mundo de la tecnología, los desarrolladores más brillantes no son los que escriben códigos eternos, sino los que crean sistemas cortos y efectivos que ahorran tiempo y reducen el margen de error.

Incluso en la cultura de oficina actual, la eficiencia es mucho más valorada que la cantidad de tiempo que uno pasa sentado en el escritorio. Las empresas líderes buscan hoy a quienes pueden organizar su trabajo con un plan claro, logrando resultados correctos de forma rápida en lugar de trabajar sin una dirección definida.

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El éxito en la era de la automatización

Esta filosofía es la base de la tecnología que usamos en 2026. Herramientas como la inteligencia artificial y la automatización digital no buscan reemplazar el talento humano, sino simplificar las tareas repetitivas para que las personas puedan enfocarse en lo que realmente importa.

Las compañías que logran bajar costos y acelerar sus entregas son las que aplican esta "pereza productiva" para obtener grandes resultados con la menor fricción posible. Como bien señala Gates, simplificar los problemas ayuda a encontrar soluciones mucho más útiles y claras para todos.

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Al final, la lección es clara: el verdadero genio no es el que más se agota, sino el que tiene la astucia de encontrar el camino más corto hacia la meta.

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