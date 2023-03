Así fue vestida Cristina Pérez al Carrusel 2023: look total white y a los besos con Luis Petri

Una de las invitadas especiales a Vendimia 2023 es Cristina Pérez, quien disfruta del fin de semana mendocino, junto a su pareja Luis Petri, el exdiputado nacional.

La periodista de Telefe fue una de las personalidades que aparecieron esta mañana de sábado por el Carrusel de las Reinas.

Cristina posó junto a su pareja Luis Petri y al periodista Robertito Funes Ugarte, quien disfruta de su primera Vendimia.

Los periodistas Robertito Funes y Cristina Perez, junto al político mendocino Luis Petri. Foto: Mariana Villa/Los Andes

Además, en su cuenta de Instagram, Cristina compartió con sus seguidores un par de videos en la noche del viernes en la Vía Blanca, a los besos con su pareja.

Vía Blanca de la Reinas, Vendimia 2023, por el centro de la Ciudad de Mendoza Luis Petri junto a su novia la periodista Cristina Perez en el palco Oficial Foto: José Gutierrez / Los Andes

El amor de Cristina Pérez con Luis Petri y qué piensa de la maternidad

Cristina Pérez es una de las periodistas más reconocidas de Argentina por su labor en la televisión. En cuanto a su vida personal, ha rechazado la maternidad y el matrimonio pero nunca el amor hacia un compañero de vida.

Hoy lo encontró de la mano de Luis Petri, el mendocino ex miembro de la Cámara de Diputados de Argentina.

La periodista de noticieros entiende que “formar una familia no se reduce solo a tener hijos” y tiene su propia noción de pareja, la cual “pasa por compartir otras tantas cosas como charlas, viajes inolvidables y buen sexo. ¡Ese es un gran plan!”.

Luis Petri y Cristina Pérez no esconden su amor

“El amor también es como un libro. Y yo me permito elegir ese que no me sé desde el comienzo. Y el casamiento suele ser lo contrario: ya en la ceremonia te dicen de qué va ese texto”, comentó.

Cristina habló de lleno de su amor hacia Petri. “¿Qué aprendiste del amor?” y la respuesta inmediata fue: “Que caminé toda mi vida para encontrar a Luis”. “Luis y yo estamos juntos desde la primera vez que nos miramos a los ojos”, comentó y sumó: “Siempre había esperado un rayo. Y él fue ese rayo”.

Para ella, el amor es compartir momentos y no solo tener hijos. “El amor también es como un libro. Y yo me permito elegir ese que no me sé desde el comienzo”, afirmó. Y con Luis Petri, siente que ha encontrado su destino.