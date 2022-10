Así está hoy Luca, el hijo mayor de Panam

El tiempo pasa y los niños crecen y esto quedó demostrados con el hijo de Laura Franco, “Panam”. Luca, ese tierno bebé que la presentadora infantil supo mostrar ante las cámaras cuando era muy chiquito, hoy tiene 12 años.

Hace unos meses, la conductora compartió un tierno video junto al adolescente donde la presentadora de programas infantiles recordó una de las canciones que escribió cuando nació su pequeño.

Panam junto a su hijo, Luca, de 12 años.

El clip dura poco más de un minuto y tiene como protagonistas a madre e hijo. “¿Me grabás un videito?”, le pide Panam a Luca, pero él le dice que no. “¡Dale!”, insiste la actriz, sin éxito. “Me tengo que ir a preparar el bolso para la gira de fútbol y ahora me tengo que ir a ver el partido”, se excusa el pre adolescente, fanático del fútbol desde la infancia.

“Dale, Luca, no seas caracola”, le recrimina su mamá, un término que utiliza en su programa de televisión. “¿Se acuerdan de esa canción que escribí cuando nació? Y si algún día te me ponés de novio... o si un día te me vas de viaje, lloraré”, dice Panam mirando a la cámara y su hijo le marca: “Ya no soy bebé”.

“Sí, sos un bebé. Lloraré hasta evaporarme para decirte en las nubes te amodoro más que antes”, agrega la madre orgullosa mientras el pequeño pone gesto de vergüenza. “Es un bebé, sos un bebé”, le dice mientras le agarra la cara. El video continúa con un repaso del tema de Panam y una serie de imágenes de Yo soy Panam, el ciclo de la conductora. “Sé feliz, Luca, porque mami te amodora más que antes”, cierra el video.

Panam junto a su familia (Web)

Luca Santino es fruto de la relación entre Laura y el abogado Ricardo Pini, con el que se casó en 2015, mismo año en el que nació la segunda hija de la pareja, Sofía. Como si fuera poco, en 2017 llegó Bautista para completar la familia. Cabe recordar que en 2013, la actriz perdió a su beba Chiara a causa de la trombofilia unos días antes de dar a luz.

En su cuenta de Instagram personal, que es manejada por su mamá, Luca se define como un influencer amante del fútbol y de la música. Es hincha de River, fanático de Julián Álvarez y de la selección argentina. De hecho, pudo completar el álbum de figuritas de la Copa América que ganó “La Scaloneta”, un suceso que celebró con un video.

Luca junto a sus hermanos

En algunas publicaciones de su red social se lo puede ver practicando con la guitarra eléctrica y también con el piano. Sin embargo, no solo le gustan los instrumentos: también es un fiel seguidor del mundo de los superhéroes.

Luca, el hijo de 12 años de Panam.

Luca ya empezó a disfrutar sus primeras salidas a solas con amigos, pero es un hermano mayor de tiempo completo. En Instagram, se lo puede ver posando con Bautista y Sofía en diferentes situaciones.

Panam junto a Luca, su hijo de 12 años.

Cuando cumplió años, Panam le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram personal. “¡Feliz cumpleaños al tesoro que me hizo mamá por primera vez!”, escribió la madre y aseguró: “¡Sos tan dulce como la canción que me inspiraste… por eso serás siempre mi ‘Luca, teamodoro’. ¡Que se te cumplan todos tus sueños y deseos en esta hermosa aventura llamada vida!”, escribió.