Aseguran que Luciano Castro y Flor Vigna “lo hicieron” en pleno cumpleaños de la bailarina

Flor Vigna y Luciano Castro formaron una de las parejas más sensuales de todo el ambiente, se muestran súper enamorados y en el festejo del cumpleaños de la bailarina parece que se mostraron más pasionales que nunca.

La ahora conductora de “El último pasajero” organizó durante el fin de semana una fiesta e invitó a sus amigos más cercanos y familiares. Todos se divirtieron y se conoció un dato extraoficial sobre unos minutos de ausencia que tuvieron los tortolitos.

Luciano Castro y Flor Vigna

Karina Iavícoli contó en “Socios del espectáculo” que Flor y el actor habrían tenido relaciones sexuales mientras los presentes disfrutaban del evento. “Hasta las 4 de la mañana estuvieron, me dijeron que Luciano a cada rato iba y la sacaba de la pista porque a ella le gusta bailar mucho y a él no; la llevaba un rato, chapaban y volvía a bailar”.

Y agregó: “Paulita decía salían a cada rato… bueno, en un momento tardaron más de lo habitual. A mis oídos llegó que en medio del festejo lo hicieron, cuando venga Luciano a ‘Socios’ se lo voy a preguntar”.

En ese momento, los conductores del ciclo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, dijeron que Vigna y Castro se habrían comprometido: “Parece que hay compromiso porque hay capturas de ellos con anillos”.

La confesión sexual de Flor Vigna sobre su noviazgo con Luciano Castro

En marzo, Flor Vigna reveló que había cambiado su pensamiento y disfrute a la hora de tener relaciones sexuales: “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”.

Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.

En la misma entrevista con Teleshow, Vigna hizo referencia a su actividad sexual con Castro: “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”.

“Lucho me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas”, sostuvo la bailarina.