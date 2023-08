Apareció un imitador de Shakira e hizo un show durante un viaje: la reacción del chofer resume todo

En Bogotá, Colombia, el sistema de transporte público Transmilenio es conocido por sus estrechos pasillos y vagones llenos de pasajeros que van y vienen en medio del bullicio diario. Es común que artistas callejeros quieran darse a conocer a través de este medio y este es el caso de Alejandro Cárdenas, “Shakiro”, que protagonizó una escena inédita.

Aunque no tiene un parecido físico y menos en su voz, Cárdenas sorprende con sus pasos de baile. Fue motivo de burlas para los jueces Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez en la pasada temporada del programa Yo me llamo, pero el día a día demuestra que hace caso omiso a las críticas.

“No te parecés a Shakira, no tenés la voz de Shakira, pero sos un artista”, le dijo Escola. Además, complementó que debería ser auténtico, ser él mismo. Y parece que a eso fue lo que se dedicó en este año, ya que tiene varias publicaciones en la plataforma de videos cortos TikTok en las que se lo ve bailando tanto en la calle como en los colectivos.

El artista tiene miles de seguidores que lo apoyan. Gran parte de estos son por su último video. Durante una de estas actuaciones, los asistentes presenciaron cómo el bailarín se movía al compás de la música mientras el conductor sincronizó las luces, asimilando la producción de un escenario.

Este gesto provocó que los espectadores, que ya estaban visiblemente sorprendidos y expectantes, estallaran en aplausos y brindaran al artista una ovación en reconocimiento a su actuación.

El video, en el que interpreta “Suerte” de la cantante más popular de su país, cuenta con cerca de 42 mil “Me gusta” y 300 mil vistas. Mientras que los comentarios están llenos de mensajes de felicitaciones y afecto.

“Shakiro es demasiado respetuoso y amable, tuve la oportunidad de verlo en un Transmilenio, me encanto”, “Y aunque no lo crean, estos momentos hacen olvidar un poco el estrés, tristeza y agotamiento. Gracias al señor conductor”, “Algún día me tendré que cruzar con este show”, entre otros comentarios.

