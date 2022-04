Ángel de Brito y Yanina Latorre recordaron cuando la China Suárez intentó levantarse a Ricky Martin

En medio del escándalo por los mensajes que le mandó nuevamente a Mauro Icardi, se conoció otra historia de la China Suárez en la que intentó seducir a un imposible, en ese caso fue Ricky Martin. Ángel de Brito, junto a Yanina Latorre, recordaron que, en una fiesta que compartieron, la actriz se tomó como un desafío conquistar al cantante.

Luego de hablar del nuevo escándalo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y a Wanda Nara, en Los Ángeles de la Mañana (LAM) contaron un suceso desconocido en la vida de la rubia actriz. Para dar fe de cómo es la China conquistando hombres, De Brito y Yanina Latorre recordaron que intentó seducir a Ricky Martin.

“Nosotros la vimos en acción con Ricky Martin”, recordó mientras Yanina Latorre se reía con complicidad. Luego, De Brito contó que estaba en un VIP, junto a Yanina, con otras figuras como Nico Vázquez, Gimena Acardi, Graciela Borges, Diego Latorre, Silvina Luna y Nicole, cuando la China le dijo al alguien que le encantaba Ricky Martin y que lo iba a conquistar.

Una publicación de 2014 de la China posando junto al cantante

“Se lo propuso y llegó hasta al camarín”, contó el periodista. Luego, Yanina recordó lo que ella le dijo a la China. “Yo le dije ‘no te va a dar bola, no sos del gusto de él’”. Luego, la respuesta de la actriz fue desafiante. “Nos miró y nos dijo ‘Ustedes no me conocen. Yo logro entrar al camarín y si logro levantármelo hoy le doy’”, agregó la periodista.

¿CÓMO FUE EL INTENTO DE CONTACTO DE LA CHINA A ICARDI?

A través de su mejor amigo, Mancha Latorre, la China Suárez habría pretendido retomar el diálogo con Mauro Icardi en momentos en que Wanda estaba en Buenos Aires en medio de la presentación de prensa de su local de cosméticos, según contaron en Socios del Espectáculo.

Luego, en dicho programa, Rodrigo Lussich, desde el teléfono celular de Luli Fernández, reprodujo las palabras de Wanda Nara hablando sobre el escándalo. “Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín”, fulminó Wanda a Eugenia, en elíptica referencia al inicio de su relación con Nicolás Cabré, padre de Rufina, cuando todavía estaba casado con Eugenia Tobal, quien terminó perdiendo el embarazo y divorciándose del galán.

Luego, la modelo afirmó: “Ya sé que se maneja así. No es la primera vez. No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada”.

Wanda Nara, furiosa contra la China

“Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema. Ya había recibido mensajes del peluquero. Mauro los bloqueó de todos lados”, reveló Wanda sobre la insistencia de la China con Mauro.

LA CHINA SE HABRÍA SEPARADO DE ARMANDO MENA

Un detalle alentó los rumores de una posible separación de la China Suárez con Armando Mena, ya que el español cerró su cuenta de Instagram. “Tengo 40 días para sacar adelante varios proyectos (un descanso de Instagram me viene fetén)”, escribió Mena para justificarse.

Luego, Estefi Berardi descubrió un dato muy importante en esta historia: la China eliminó de su perfil las pocas fotos que tenía con su novio. Por otro lado, el periodista Juan Etchegoyen difundió una imagen del mecánico y tatuador. “El novio de la China Suárez, Armando Navareño, en un boliche español pasándola bárbaro”, escribió en Twitter.

La China Suárez se habría separado de su novio español, Armando Mena Navareño

A comienzos de esta semana, Armando volvió a activar su Instagram. Pero después de que se conocieran los nuevos mensajes que la China le habría mandado a Icardi, Juariu, especialista en investigar la vida de los influencers, detectó un cambio en la cuenta de la actriz y su novio. La ex participante de MasterChef Celebrity 3 mostró que la China y Mena no se siguen más en Instagram.