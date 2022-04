Al parecer, la China Suárez le canta a Mauro Icardi en su canción “El juego del amor”

La China Suárez dejó a todos sorprendidos cuando contó que se lanzaría como cantante y que este año publicará varias canciones propias. Ya estrenó “El juego del amor”, una colaboración con Santi Celli” y la pregunta del millón es: ¿está dedicada a Mauro Icardi?

Apenas se empezó a escuchar la letra del tema, comenzaron las especulaciones sobre si la actriz se había inspirado en el Wandagate para componer. De hecho, muchos de sus fans fueron los que aseguraron que tomó su escándalo con Wanda Nara y el futbolista para motivarse y escribir.

La verdad es que al escuchar las estrofas, parecería que repiten las situaciones que vimos y leímos durante finales del 2021, cuando Icardi le fue infiel a su mujer con la “Casi ángeles”.

Wandagate

“Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, ya no hay más valientes en el juego del amor”, dice La China y podría decirse que hace clara referencia al encuentro fallido que tuvo con el delantero del PSG en la habitación del hotel en París.

“Sobran las razones, faltan los motivos, cuánto va a pasar hasta que estés conmigo, cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas”, otra de las frases de “El juego del amor” que se asocia a los rumores de que la modelo está enamorada de Mauro y que le habría pedido varias veces que dejara a Nara y sus hijas para comenzar una nueva historia de amor con ella.

Wanda Nara y China Suárez

Eugenia “la China” Suárez deseaba retomar su faceta de cantante y ahora por fin lo encaró. “Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía así que dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música”, dijo la artista.

“Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos”, comentó en la previa al lanzamiento de “El juego del amor” que tiene videoclip.

