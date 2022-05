Agustina Cherri contó que con Marcela Kloosterboer salían camufladas a perseguir a Nico Cabré y Mariano Martínez

Agustina Cherri estuvo de invitada en ‘PH: Podemos hablar’ y contó una insólita anécdota que vivieron con su amiga Marcela Kloosterboer, cuando ambas estaban de novias con Nicolás Cabré y Mariano Martínez. Mientras todos compartían elenco en ‘Son Amores’, ellas los perseguían en la noche porteña para ver “si las engañaban”.

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer se hicieron amigas en ‘Verano del 98′, y luego compartieron elenco en ‘Son Amores’. En el staff con quienes en ese entonces eran sus respectivos novios: Nicolás Cabré y Mariano Martínez.

Marcela Kloosterboer y Mariano Martínez en Son Amores

Cherri estuvo en el piso de ‘PH: Podemos Hablar’ el sábado pasado, y el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó sin filtros, sobre una información que al parecer conocía: “¿Es verdad que salieron a patrullar para ver qué hacían Mariano y Cabré? ¿Salían camufladas, escondidas, para ver qué pasaba?”.

Sin vueltas, Agustina empezó a narrar: “A varios hemos perseguido en la noche porteña”. Y luego dijo: “Éramos chicas, y en ese momento salíamos con ellos, que eran Los Marquesi de Son Amores. Nos juntábamos en el auto de ella y me decía: ‘¿A dónde te dijo que va? Me parece que miente´”.

Agustina Cherri reveló detalles de su relación con Nico Cabré cuando ambos protagonizaban "Son amores".

Andy indagó: “¿Qué querían ver, si las engañaban? ¿O qué querían chequear?”. A lo que la actriz respondió: “Sí, porque notábamos cosas raras. Aparte también se hacían los cancheros, el Día de los Enamorados iban a repartir flores. Y nosotras nos maquinábamos”.

Otra historia de detectives de Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer

Luego, en la misma noche Cherri narró otra situación similar, en la que ayudó a su amiga a perseguir a otro ex suyo. “Estaban en el vip y Marcela me dice: ‘Entremos’. Y yo le digo: ‘Pero nos van a ver’. Y ella seguía: ‘No importa, no importa’. Entonces estábamos las dos en el medio de la pista bailando y tratando de ver”, comenzó diciendo.

Las actrices y amigas comparten muchos momentos y pasatiempos

“Hasta que de repente, el patovica del boliche nos reconoce y nos dice: ‘Suban’. ´¡No, no!´, les dijimos. Hasta que nos subieron, imagínate la situación”, siguió Cherri.

“El flaco nos vio y nos dijo: ‘¿Qué hacen acá?’ ¡Un papelón! Y ella se va con su novio y se ponen a discutir, y yo con el grupo con el que estaba él tratando de socializar”, agregó. “Hoy no lo haría, pero en ese momento nos divertíamos”, terminó diciendo para cerrar.