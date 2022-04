Abel Pintos reveló las secuelas físicas que le dejó una operación de su niñez

Abel Pintos fue uno de los invitados del primer programa del 2022 de “Podemos hablar” y confió ser víctima de bullying cuando era niño. Contó el motivo y cómo hizo para superarlo. Una renguera lo marca de por vida y hoy se lo toma con humor.

“Hasta el día de hoy tengo una pequeña renguera por una operación que tuve cuando era chico”, confesó el compositor y productor frente a un Andy Kusnetzoff sorprendido por la revelación en su ciclo de televisión.

“En un momento dije ‘ya fue, todo bien’. Empecé a reírme de eso y hacía chistes como que con un pie hacía un pozo y con el otro lo tapaba”, soltó entre risas.

Y ante las preguntas del conductor, confió que nació con una formación no habitual en su pie derecho, “me operaron de muy chiquitito. Me pusieron un yeso hasta los 3 años y aprendí a caminar con el yeso puesto”, detalló.

Respecto a su manera de expresarse sobre los escenarios, compartió que muchas veces se reservó todo lo que tenía para dar: “Bailo muy mal y me gusta. En un momento de mi vida para salir de ese lugar, en vez de bailar exclusivamente en momentos familiares, me metí con todo en el escenario. Y hoy bailo mucho”.

“Dentro de lo mal que lo hago, encontré una forma que no sé si es buena o mala pero es la mía. Lo disfruto mucho”, comentó.

Abel Pintos batió récord de ventas para su próximo show

Abel Pintos es uno de los intérpretes más amados y acaba de batir un propio récord en la venta de entradas para sus próximos shows. En apenas ocho horas, se agotaron las 10 funciones.

El cantante oriundo de Bahía Blanca se presentará en mayo, junio y julio en el Teatro Opera Orbis donde brindará ni más ni menos que 30 shows.

Abel Pintos

Durante el 2021 Pintos lanzó “El amor en mi vida”, canción que forma parte de su último álbum homónimo, el cual está compuesto por un repertorio muy personal con el que festeja sus 37 años.