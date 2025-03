Una panchería de Mendoza aparece en la web que Javier Milei difundió en el caso $LIBRA

En la imagen que aparece en el sitio web de lanzamiento de $LIBRA, un anticipo del escándalo cripto que sacude al gobierno libertario, se puede incluso ver un número de teléfono con la lada característica de la provincia, usado para realizar pedidos de delivery al establecimiento. "Enjoy your dogxie! Takeaway and delivery 261....", señala el cartel.

Dogxie La pancheria "Dogxie" cerró en 2021.

De fondo, también se observan promociones con precios poco realistas para la situación económica actual del país, como un 2x1 en cervezas artesanales por $120 y dos mojitos a $150.

De acuerdo con un informe de Clarín, ninguno de los socios de Dogxie sabía que su antiguo restaurante aparecía en la página de "Viva La Libertad Project", que Milei promovió en X durante el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

"Se enteraron por su consulta, ellos no tienen nada que ver con eso, y nadie les pidió autorización alguna", indicó una fuente cercana a Marcos y Abelardo, los ex dueños del local, quienes no respondieron a las consultas debido a su desconocimiento de la situación.

Dogxie / caso $LIBRA El local gastronómico cerró en 2021.

Dogxie comenzó como una panchería con un ambiente inspirado en el estilo de Nueva York, ofreciendo comida rápida y cerveza artesanal local. Funcionó varios años en la calle Arístides Villanueva e incluso expandió su presencia con otra sucursal en el shopping Palmares Open Mall, pero en 2021 se vio obligado a cerrar debido a los efectos de la pandemia de Covid-19.

Ahora, a cuatro años de su último servicio, volvió a tener una insólita vidriera. Fue de la mano del presidente Milei, que al compartir la página lanzando $LIBRA, la memecoin que llegó a tener una capitalización de mercado superior a los 4.500 millones de dólares para desplomarse horas después en medio del escándalo, mostró la foto del local, ya extinto, como un ejemplo de iniciativa de emprendedores argentinos.

Sitio improvisado y foto robada

Otro dato relevante es que la foto de la panchería mendocina fue tomada del blog de viajes "Gypsy Sols", creado por Rachel y Grant, una pareja de turistas estadounidenses que decidieron dejar sus empleos tradicionales en San Diego (ella como consejera escolar y él en AT&T) para dedicarse a viajar por el mundo. En 2018, de hecho, visitaron Mendoza, recorriendo bodegas y disfrutando de la gastronomía argentina.

Por otro lado, el dominio de la página asociada a la criptomoneda fue registrado de manera improvisada, solo unas horas antes del lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero. Ese mismo día, Milei publicó un mensaje con la dirección del token en la plataforma Solana para incentivar la inversión, y luego lo eliminó.

El registro del dominio es uno de los puntos que la Justicia argentina, a través del fiscal Eduardo Taiano, deberá investigar para determinar cómo y quiénes financiaron la compra de esa URL.

En la parte inferior de la página aparece una única exención de responsabilidad: "Proyecto de iniciativa privada desarrollado por KIP Network Inc © 2025". No obstante, en un comunicado emitido el 24 de febrero, 10 días después del escándalo cripto, la empresa de Julian Peh desmintió haber sido parte de la creación del proyecto.