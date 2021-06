Una funcionaria K disparó duro contra Ginés González García por su viaje a Madrid

Las imágenes de Ginés González García en España recorrieron las redes sociales e indignaron también. Fusible explotado por el Vacunatorio VIP, el ex ministro de Salud fue fotografiado primero en el aeropuerto madrileño de Barajas y luego, bebiendo unas copas por las calles españolas.

“Yo no soy Ginés, estoy en Migraciones y todavía no me vacuné. Hay muchos que estamos gestionando la pandemia que no nos vacunamos y nos enfermamos. Me canso de decir que no es un momento para viajar”, criticó Florencia Carignano, a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, al aire de Radio Rivadavia.

Camporista y del riñón de Wado de Pedro, el ministro del Interior, Carignano apuntó contra el ex ministro de Salud de la Nación por el vacunatorio VIP. “El presidente consideró que no tenía que hacer lo que hizo. Esas vacunas que puso a los que no corresponde, está mal. Es injusto”, consideró.

A cargo del control de las fronteras, la titular de Migraciones recomienda que la gente no viaje para evitar el ingreso de nuevas cepas. En ese contexto, reiteró que no es un buen momento para salir del país, ni siquiera a vacunarse: “Te suspenden los vuelos, te quedás varado. No es Argentina el único lugar donde se suspenden vuelos y cambian las restricciones a cada rato”, aseguró.

Endurecen controles de cuarentenas estrictas

Tras la confirmación de 287 denuncias penales a personas que se detectaron incumpliendo el aislamiento obligatoria tras regresar al país, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, endurece controles en domicilios.

Así lo confirmó la titular del organismo, Florencia Carignano, quien además adelantó que “se van a reforzar los controles de las fuerzas provinciales, federales y los inspectores de Migraciones para detectar posibles incumplimientos. Se trata de un delito federal y los que vuelven del exterior deben entender la responsabilidad y el riesgo que implica para el resto no cumplir con los protocolos”.

La DNM realizó la semana pasada una serie de operativos de control del aislamiento centrados en la Ciudad de Buenos y 8 provincias, donde se comprobó que 4 de cada 10 personas que ingresaron al país no cumplieron con la normativa.

En el aeropuerto de Ezeiza comenzaron a vislumbrarse en detalle el llenado de las declaraciones juradas. Además de los test de antígeno que deben realizarse pasajeros y pasajeras, el personal migratorio puso bajo la lupa los datos de los domicilios declarados para realizar el aislamiento.

Tras estos incumplimientos, y evitando el ingreso de nuevas cepas o de más casos, el control en fronteras y pasajeros parece ser uno de los puntos sobre los que el Gobierno Nacional pondrá el foco.