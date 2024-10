Interna feroz: un intendente del PJ perdió a cuatro de los seis concejales que lo apoyaban

La tierra se levanta con fuerza en Lavalle. El revuelo que se armó luego de una auditoría del Tribunal de Cuentas y las dudas sobre el concejal Maximiliano Rivera , quien tiene doble cargo, trajo novedades críticas para la gestión del municipio que conduce Edgardo González.

El bloque María Eva Duarte de Perón que reunía a peronistas de la lista encabezada por el actual intendente y de la de Gerardo Vaquer (con apoyo del ex intendente Roberto Righi) se partió. El bloque “Carlos Masoero” se distancia de González y se queda con cuatro votos peronistas (son mayoría del PJ) de los en el Honorable Concejo Deliberante. El intendente sólo tendrá dos ediles que le responden.

“Esta decisión, en ningún momento intenta poner ‘palos en la rueda’ y seguiremos acompañando la gestión del actual Intendente en todos los proyectos que consideremos tengan que ver con el bien público y mejoras en la calidad de vida de nuestra comunidad” dice uno de los párrafos más importantes del nuevo bloque peronista que presidirá Gimena Masoero e integrado por Maximiliano Rivera, Luis Mangione, Belén Quiroga.

Maximiliano Rivera, concejal y médico rural en Lavalle. Foto: Facebook HCD Lavalle.

Al arrancar la era de Edgardo González, en el cuerpo deliberativo se formó el bloque María Eva Duarte de Perón. Allí confluyeron, además de los cuatro mencionados, Diego Sifuentes y Guadalupe Parés Martino, presidenta del HCD. Cambia Mendoza tiene las cuatro bancas restantes que completan los 10 escaños lavallinos.

La interna que no termina

Las diferencias entre ambos espacios se acrecentaron luego de una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre legajos de personal que trabaja en la comuna. Allí se detectaron certificados médicos de empleados firmados por Maximiliano Rivera, médico rural y concejal hace 7 años. Es decir, durante ese tiempo desempeñó los dos cargos sin cuestionamientos.

El intendente Edgardo González junto a concejales de los distintos espacios que conviven en el HCD. Foto: Facebook Concejo Deliberante Lavalle

El órgano que preside Néstor Parés (ex legislador radical), padre de la titular del HCD, dio aviso a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, la cual abrió una investigación que está bajo secreto de sumario. Ya hubo respuesta por parte del Ministerio de Salud y el dictamen sobre si hay o no incompatibilidad de funciones, está al caer, según pudo confirmar Los Andes.

Vecinos apoyaron al médico en la plaza Cuyun y desde el bloque María Eva Duarte de Perón, con el “edgardista” Diego Sifuentes incluido, hubo respaldo a Rivera. “Solicitamos a las autoridades pertinentes que se dé un cese definitivo a esta denuncia, y/o pedido de informe, y se pronuncien a favor del Concejal Rivera”, expresaron.

A pocos días del espaldarazo que incluyó a Sifuentes, el bloque se partió: “Carlos Masoero” contendrá a los peronistas que marcan diferencias con Edgardo González. El nombre del espacio no es casual, rinde honor al ex intendente Masoero (su hija es concejal y presidirá el bloque), quien falleció en un accidente y fue Roberto Righi quien asumió la intendencia que ejerció, con varias elecciones ganadas, durante más de dos décadas.

Roberto Righi, ex intendente de Lavalle y el actual, Edgardo González. Foto: Facebook.

Así, los “edgardistas” Parés Martino y Sifuentes son los únicos dos ediles del intendente, quedando en minoría cuando falta poco para un tema clave: el presupuesto municipal. Sin mayoría, González deberá esforzarse por encontrar consensos.

Los motivos de la decisión de armar un bloque aparte responden a las diferencias con la actual gestión de Gobierno. “No compartimos la visión sobre el quehacer municipal” dicen al principio del texto difundido a la prensa.

“No coincidimos en la posición adoptada con el gobierno provincial, que desde hace 9 años que conduce los destinos de los mendocinos y mendocinas, nunca cooperó con obras o planes importantes para el desarrollo de nuestro departamento y también porque no avalamos la serie de hechos ocurridos de una interna partidaria que aún no termina”, remarcan.

Hace algunas semanas, González recibió al gobernador Alfredo Cornejo y en un video que compartió lo elogió abrazo mediante. No habría caído bien el encuentro almibarado y difundido en las redes sociales, con el mandatario provincial.

“En materia de producción, no podemos ser cómplices y no expresarnos claramente ante las políticas provinciales que afectan especialmente a nuestros productores, como por ejemplo: el código del Agua, un seguro agrícola que no cubre ni la mitad del costo de la producción. Medidas que sólo afectan a nuestros productores”, cuestionan.

Los ediles referenciados en Roberto Righi, entienden que “los gobiernos locales son quienes están más cerca de la gente, y que por ende, de manera más eficaz y eficiente pueden dar las respuestas que la sociedad requiere”.

“En consecuencia y atendiendo a las nuevas realidades, el Municipio debe modificar su rol tradicional, pasando de ser simples administradores, para transformarse en activos actores locales con responsabilidades de promoción del desarrollo económico y social de sus localidades”, dice otro de los extractos del comunicado.

También denunciaron que hay empleados que han sufrido “persecución política y destrato”. “Se han visto perjudicados empleados y empleadas municipales con largas trayectorias en la función pública, como así también, el desmembramiento de equipos técnicos profesionales, que eran verdaderas herramientas del Estado municipal”.

“Siendo nosotras y nosotros representantes del pueblo y además porque somos parte del mismo espacio político, NO hemos sido escuchados, ni convocados, para encontrar soluciones y trabajar en equipo en pos del bienestar de los habitantes del departamento”, arremeten los concejales del bloque Carlos Masoero.

Los Andes intentó comunicarse con el concejal Diego Sifuentes y con el intendente Edgardo González pero no hubo respuesta.

