Un arrepentido confesó que le entregó dos vehículos de alta gama como soborno a la banda de Bento

En el megajuicio que afronta el exjuez federal Walter Bento se dio paso este miércoles, a las declaraciones que dieron los imputados que colaboraron con la Fiscalía como arrepentidos. En primer lugar se reprodujo la palabra de Marcos Adrián Calderón, quién confesó haber pagado un soborno a la presunta banda que encabezaba el magistrado para lograr un sobreseimiento en una causa por facturación apócrifa en la que estaba involucrado.

El sujeto aseguró que el abogado Luciano Ortego y el despachante de aduanas, Diego Aliaga, lo extorsionaron con el pago de $80 mil dólares y finalmente él entregó dos vehículos de alta gama que no llegaron a cubrir el gasto total. A cambio el magistrado le dictó la falta de mérito.

“Yo pagué un soborno que me pedían para tener un beneficio en mi causa, que era el sobreseimiento. Eso fue a través de Luciano Ortego, que era mi abogado y Diego Aliaga que también era parte de la cadena que pedía plata para el señor juez Walter Bento”, sostuvo en el principio de su relato.

Calderón comentó que a Ortego lo conocía del “ambiente del póker” y una vez le comentó que tenía “un problema en el Juzgado”. Entonces comentó que el abogado lo citó a un café y ahí le dijo que podría ayudarlo con su situación procesal. “Yo le pregunté cuál era la forma, ya había dado la indagatoria y tenía a mi abogado. El me dijo que había una forma de arreglarlo para obtener un sobreseimiento rápido”, narró.

“Entonces trae a la reunión a Diego Aliaga y entre los dos me piden una suma de 80 mil dólares. Me dicen que iba a tener el beneficio rápido y no iba a correr riesgo de tener un problema judicial. Yo en su momento accedí, mal pero bueno, les entregué dos vehículos que tenía a la venta. Un BMW 335, color negro, y posteriormente una camioneta Mercedes Benz X6. Esa se le entregué a Aliaga en su domicilio”, aseguró.

