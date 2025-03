Ulpiano Suárez aseguró que la alianza con Milei no se definirá "al calor de las encuestas"

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez , se sumó al debate sobre la unificación de las elecciones provinciales con el calendario nacional y la suspensión de las PASO locales. Aseguró al respecto que el oficialismo mendocino tomará decisiones "en base a lo mejor para Mendoza" y "no aferrados a encuestas " .

Si el Gobierno provincial decide unificar las elecciones provinciales con las nacionales en octubre , se debería suspender por ley las elecciones PASO locales . Ambas cuestiones están ligadas a que haya o no una alianza electoral con La Libertad Avanza.

El jefe comunal se expresó al respecto en conferencia de prensa, luego de encabezar el acto de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Capital , donde presentó sus proyectos para este año y no escondió críticas al gobierno de Javier Milei , sobre todo por la paralización de la obra pública.

En principio, Suárez señaló que en su gestión, tienen "enormes desafíos por delante como para distraernos en la rosca política chiquita que solo les interesa a los dirigentes, la gente no quiere saber nada de quién va a ser primero o segundo en una lista".

En ese tono, señaló: "Vamos a debatir para tomar la mejor decisión pensando en la gente y Mendoza, y no atados o aferrados al calor de las encuestas o mediciones que pueden indicar que hoy es conveniente acordar, mañana no y pasado sí".

"Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre la base de lo que queremos para Mendoza y de qué manera modificar el calendario electoral. Si suspender las PASO, que es una herramienta muy valiosa y lo ha dicho el gobernador, contribuye en algo para mejorarle la vida a los mendocinos", apuntó el intendente.

Y aseveró: "Toda otra decisión que se tome por el clima del momento, según quién mide más o mide menos, es la casta política a la que la gente le ha dicho basta".

Mensajes para Milei

"El Presidente tiene que estar abocado cien por ciento a gestionar, a resolver los problemas de la gente, a la pobreza y a que no alcanzan los salarios. Esos son los problemas en los que tiene estar enfocado y dejar de lado las rencillas mediáticas, de redes sociales, que solo les sirven a los fundamentalistas del odio", recomendó Suárez, tanto en su discurso como en declaraciones periodísticas.

También hizo "un llamado al Presidente a salir de esa posición en la que está plantado, en la que si uno opina distinto es un enemigo y se lo demoniza. Entender que, con diferencia y matices, se construye".

Finalmente pidió que "el ajuste no lo sigan pagando los jubilados, los estudiantes, el emprendedor y el tipo que no tiene laburo. Y que sí caiga todo el peso de la ley sobre los corruptos que han hecho daño a la Argentina".

Entre los presentes se destacó el diputado nacional Julio Cobos, un crítico de la gestión de Milei.

La seguridad, eje principal de Suárez

En el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Suárez destacó la apuesta del municipio en seguridad. “Somos la única gestión que destina el 15% del presupuesto“, destacó. Anunció además inversiones en pistolas Taser y cámaras corporales para los efectivos de la fuerza municipal. "Esto va a hacer que nuestra fuerza de preventores sea la mejor equipada a nivel de ciudades del país".

Además, se refirió al llamado a licitación del anillo digital de videovigilancia por más de 600 millones de pesos y anunció que el municipio asesorará en causas judiciales a las víctimas de delitos contra la propiedad.

También pidió que el resto de los intendentes acompañen el proyecto de regulación de los cuerpos de preventores que está en la Legislatura. "El día de mañana veremos qué intendente considera que tiene que involucrarse o no, pero no nos pueden prohibir a quiénes lo hacemos esta regulación", expresó, y agregó: "Yo no soy un intendente a reglamento".

En este aspecto, ante los concejales, el intendente destacó "el trabajo colaborativo con el gobierno provincial, liderado por Alfredo Cornejo". De hecho, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; estuvo en el acto.

También prometió un ambicioso plan de obras para la transitabilidad de las calles de la Capital y un plan hídrico para mejorar la eficiencia del riego artificial en las zonas irrigadas.