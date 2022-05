Suárez dijo que el laudo en contra de Portezuelo del presidente Fernández es “un enorme desprecio hacia Mendoza”

El presidente Alberto Fernández dio noticias negativas ayer en lo que respecta el futuro de la obra Portezuelo del Viento, cuando sostuvo que hará lugar para que se realice el estudio de impacto ambiental, lo que asegura un laudo presidencial en contra de la postura de Mendoza. Ante eso, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, aseguró hoy que si bien Portezuelo “no se abandonará” ya están pensando en otro tipo de obras para llevar a cabo con esos U$S 1.023 millones.

Para eso, anunció que convocará una “gran mesa de trabajo” que involucre a todos los organismos relacionados al agua, la productividad y la energía “para evaluar proyectos que busquen también la generación de mano de obra”.

Luego del acto de asunción de Sergio Marinelli, quien juró como superintendente general de Irrigación por un mandato de 5 años más, el Gobernador fustigó al Gobierno Nacional comandado por el Presidente, sobre quien dijo que tomó la “peor decisión para Mendoza”, que es la de solicitar mayores estudios de impacto ambiental, lo que significaría un nuevo retraso de por lo menos 2 años más; pero aún peor, “desembocará seguro en un nuevo pedido de laudo porque La Pampa seguirá estando en contra de la obra”

El mandatario provincial agregó: “Nosotros, en base a los valores mendocinos, hemos sido precavidos, no adjudicamos la obra. Y ahora se nos puede abrir otra oportunidad. No vamos a abandonar Portezuelo. Pero durante este tiempo, entre todos, en un gran proceso de gobernanza, pensemos como hacemos para crecer en los próximos 40 años. Básicamente con obras de agua y energía. Hemos solicitado al Presidente que si hace esto que adelantó en el laudo, nos abra otras posibilidades”.

Por su parte, el senador nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, opinó: “A Malargüe hay que compensarlo también hay que hacer algo urgente sobre su deterioro económico”.

Además, el legislador y uno de los líderes de la oposición, sentenció: “Hay que cerrar este caso con el gobierno nacional, hay que olvidarse del gobierno nacional y proyectar Mendoza para adelante y olvidarse de pedirle al frente de todos una solución al respecto, porque es evidente que fueron incapaces e impotentes de conseguir una solución para Mendoza con el gobierno de su mismo signo político”.

Ayer, el Presidente expresó: “Voy a hacer lugar porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie y el agua no es propiedad de nadie, es propiedad de los argentinos y las argentinas que la necesitan. Y lo que tenemos que hacer es administrarla bien”, dijo el Presidente ayer.

La realización de un nuevo estudio de impacto ambiental fue un pedido de La Pampa, a pesar de que hay dos estudios realizados. Esto demoraría la adjudicación y construcción de la obra, por lo que Mendoza ya ha tomado la decisión de avanzar en la realización de otros trabajos públicos vinculados al agua y a la generación de energía.

Por otro lado, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez dijo, también ayer, que “es una declaración fuerte por parte del presidente, pero vamos a esperar para ver cómo lo escriben en el laudo” esa decisión manifestada en declaraciones públicas.

“Hay que esperar el laudo, no nos podemos adelantar porque sería poco serio”, completó el ministro.