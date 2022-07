Sergio Massa: “La política no necesita salvadores, sino servidores”

Sergio Massa declaró este viernes por primera vez ya designado como el ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, y prometió que va “a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento”.

En Twitter, y luego de que el presidente Alberto Fernández lo llenara de elogios con una foto en la residencia de Olivos, el titular de la Cámara de Diputados -renunciará formalmente el martes- publicó un hilo sobre sus intenciones al frente de la economía del país.

“Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país”, dijo Massa.

Sergio Massa agradeció a Alberto Fernández por la designación como ministro de Economía (Twitter @SergioMassa)

El líder del Frente Renovador aseguró: “No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo”.

En ese sentido, el nuevo “superministro” del gabinete nacional se comprometió “a trabajar con alma y vida”.

“Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento”, resaltó en su publicación de Twitter.

Además, agradeció a Fernández por “la confianza y el honor”.

“Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera”, cerró Massa, quien anticipó que el miércoles anunciará las primeras medidas de su gestión.

Alberto Fernández elogió a Sergio Massa

Más temprano, el presidente Alberto Fernández llenó de elogios a quien fuera opositor y crítico años atrás de su espacio político.

Sergio Massa y Alberto Fernández se reunieron este viernes. (Twitter @alferdez)

“He convocado a Sergio Massa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece”, escribió en Twitter.

El jefe de Estado manifestó también: “Conozco a Sergio desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos pensando en una Argentina desarrollada, moderna y con inclusión social. Conociéndolo, se que en este momento pondrá su esfuerzo y trabajo para alcanzar las soluciones que la economía argentina demanda”.