Fernández aseguró que “no hay tiempo que perder” y Massa anticipó que el miércoles anunciarán medidas

Tras el volantazo en medio de la profunda crisis política, donde le Presidente Alberto Fernández decidió unificar ministerios para transformar a Sergio Massa en un súper ministro económico, el Jefe de Estado salió a fundamentar su decisión vía redes sociales.

El comunicado se da luego de un encuentro clave entre Fernández y el flamante ministro en la residencia presidencial de Olivos.

“He convocado a Sergio Massa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece”, comienza explicando el Presidente.

Y agregó: “Lo que hemos vivido como país y como sociedad en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, nos obliga a tener una mejor coordinación, reclamando del esfuerzo solidario de las fuerzas productivas. Concentrar la definición de la política económica permitirá trabajar de manera más rápida, ágil y eficiente para salir del punto donde estamos”.

He convocado a @SergioMassa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece. pic.twitter.com/vVie5esRZ9 — Alberto Fernández (@alferdez) July 29, 2022

“Conozco a Sergio desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos pensando en una Argentina desarrollada, moderna y con inclusión social. Conociéndolo, se que en este momento pondrá su esfuerzo y trabajo para alcanzar las soluciones que la economía argentina demanda”, asegura Fernández en su Twitter.

“Mi reconocimiento a los funcionarios salientes que comprendieron la gravedad de la hora y permitieron esta reorganización tan necesaria. Mi especial gratitud a Silvina Batakis y a Daniel Scioli por el compromiso político y desprendimiento personal que han demostrado”.

Por último, sentencia: “La realidad de muchas familias argentinas nos señala que no hay tiempo que perder. Es momento de sumar y avanzar”.

Sergio Massa: “El miércoles vamos a anunciar una serie de medidas”

Por su parte, Sergio Massa dio declaraciones en TN. “Tres cosas: la primera no anticipen funcionarios que entran y funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni a correr funcionarios. No se presten a mala información. En segundo lugar, el miércoles vamos a anunciar una serie de medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la asamblea, de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara”.

“Les pido que me dejen trabajar el fin de semana. Creo que hay que trabajar porque todavía falta mucho, pero hay que seguir trabajando”, adelantó el flamante ministro.