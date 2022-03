Rodríguez Larreta y De Marchi inauguran la nueva casa del Pro en Mendoza

El viernes Omar De Marchi encabezará una agenda intensa en Mendoza en donde el Pro tendrá protagonismo. Por un lado, se inaugura la nueva casa del Pro, acto que contará con la presencia del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, unos 70 legisladores del interior se reunirán en Mendoza, para conformar Pro Federal. Patricia Bullrich y Mauricio Macri participarán virtualmente del lanzamiento de ese espacio.

La Casa Pro

La antigua casa estaba ubicada en calle Tiburcio Benegas a metros de Arístides Villanueva en Ciudad. Ahora se traslada a España, entre Rivadavia y Peatonal, también en el centro mendocino. La casona tendrá lugar para jóvenes Pro, mujeres Pro, Fundación Pensar, etc.

Horacio Rodriguez Larreta, en su última visita a Mendoza tuvo varias actividades. Una de ellas fue caminar por la Plaza Independencia con el intendente de Capital, Ulpiano Suarez.

Horacio Rodríguez Larreta será parte del acto inaugural con el diputado nacional Omar De Marchi y el presidente del Pro en Mendoza, Álvaro Martínez. El alcalde porteño llegará el viernes para la actividad y se iría ese mismo día.

Entre las invitaciones repartidas, han llegado algunas a los principales socios dentro de Cambia Mendoza, y el Partido Demócrata entre “otras fuerzas amigas”. No hay confirmaciones de presencias aun pero “hemos avisado con tiempo como para que se organicen”, comentó Álvaro Martínez a Los Andes.

Uno de los invitados es el gobernador Rodolfo Suárez pero desde el Ejecutivo indicaron que no asistirá porque “no está yendo a actividades partidarias”. Hay que decir que el mandatario tampoco ha asistido a los actos de la UCR en la ronda de renovación de autoridades.

La asunción de autoridades de la Unión Cívica Radical en Luján de Cuyo congregó a la militancia en el comité, acto del que participó el intendente lujanino Sebastián Bragagnolo (Pro) y quien recibió elogios por parte del ex presidente de la UCR nacional y provincial, Alfredo Cornejo.

En ese acto, Cornejo tuvo algún mensaje velado. “Los que hicimos posible este cambio en Mendoza, somos los que podemos mejorar lo que viene, corregir lo que no estuvo bien y dar un salto de calidad en lo que sí hicimos bien. Ese es nuestro desafío”, indicó el ex gobernador.

Agregó además que ese desafío “no es para proyectos individuales, personales, no es para un dirigente iluminado, es para este equipo organizado, pulido, que cada vez trabaja mejor y no puede bajar los brazos”.

“Es un trabajo que la UCR debe hacer con sus aliados. Acá no hay espacio para aventuras individuales, hay solo espacio para colaboración y cooperación, para vencer con narrativa cultural el daño que le ha hecho el populismo a la democracia, a la clase media y los sectores más pobres”.

Asunción de autoridades de la UCR en Luján de Cuyo. El presidente radical, Tadeo García Zalazar saluda a un socio del Pro como es Sebastián Bragagnolo. Foto: Prensa UCR.

El mensaje pareció estar dirigido a Omar De Marchi, quien no estuvo en el acto porque a esa misma hora se reunía con equipos técnicos. Sin embargo, no se sintió “tocado”.

“Creo que se ha estado refiriendo a Gerardo Morales. Nunca me puedo imaginar eso porque trabajamos en un equipo, está la Fundación Pensar. Con Alfredo nos tenemos un gran respeto y nunca podría haberse referido a mí”, aseguró a Los Andes.

Para quienes esperan algún cara a cara el viernes, se quedarán con las ganas. Cornejo fue invitado a la nueva sede del Pro, pero no asistirá según pudo confirmar este medio.

No es año electoral pero hay mediciones de fuerzas de cara al 2023. Rodríguez Larreta jugará fuerte por ser candidato, aunque no será el único. El viernes se mostrará en Mendoza en una actividad netamente partidaria que, por qué no interpretarla como una acción de campaña y también mantendrá otras reuniones en la provincia.

El interior se agrupa

Otra de las actividades reunirá a legisladores del Pro del interior del país, quedando afuera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Será la reunión que constituirá Pro Federal y tendrá lugar en un hotel céntrico, un par de horas antes de la apertura de la nueva sede.

Está prevista la visita de 70 legisladores (18 diputados y 5 senadores por las bancas nacionales) con presencia de otras provincias, en donde participarán De Marchi y Martínez. El misionero Humberto Schiavoni y el entrerriano Alfredo De Angeli son algunas de las caras que se verán.

Por supuesto que dirán presentes los representantes de las bancas mendocinas como el diputado Gustavo Cairo y el senador Rolando Baldasso. Y está prevista la presencia de los senadores electos como Gabriel Pradines, Germán Vicchi y Valentín González además de los diputados Enrique Thomas, Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche.

“El lanzamiento del Pro federal tiene como objetivo que tome fuerza lo que es el interior del país y no que las decisiones se tomen en la Ciudad. Las consecuencias de esas decisiones muchas veces impactan en las provincias, por eso queremos que se tenga un poco más de fuerza a la hora de gobernar”, indicó Martínez.

Para el presidente del Pro local “que se escuche a las provincias” es muy importante porque “queremos tener opinión y un equipo para poner a disposición, que sepan que hay materia gris para que se tomen decisiones”.

“Las personas más potables en la candidatura a presidente son del Pro, queremos que se empiece a escuchar al interior y no como un discurso”, manifestó.

¿Pro Federal impulsará algún nombre a las fórmulas presidenciales? “Nos encantaría, pero no hemos armado esto con ese fin, no es para negociar nada. Queremos que se tenga en cuenta al interior. Lo demás se verá”, respondió.

La presidenta del Pro nacional, Patricia Bullrich, fue invitada a participar pero por un viaje no estará en Mendoza. Sí dirá presente virtualmente al igual que Mauricio Macri, quien está en el exterior. Luego de la reunión se redactará un documento y posiblemente surja la fecha y el lugar del próximo cónclave, que podría ser en otra provincia.