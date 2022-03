Fuerte mensaje de Cornejo en el departamento de De Marchi: “Acá no hay espacio para aventuras individuales”

La Unión Cívica Radical (UCR) presentó ayer sus nuevas autoridades departamentales en Luján de Cuyo, con el objetivo no solamente de fortalecer el partido en la comuna, sino también en el frente Cambia Mendoza, teniendo en cuenta que allí gobierna el Pro, con el intendente Sebastián Bragagnolo.

El mensaje de unidad de Cambia Mendoza y Juntos por el Cambio, a nivel nacional, marcó el rumbo de los mensajes de Tadeo García Zalazar y Alfredo Cornejo en la asunción de autoridades de la UCR de Luján.

Asunción de autoridades de la UCR en Luján de Cuyo. Prensa UCR.

Leonardo Gómez fue quien se hizo cargo de la presidencia del comité departamental y Adrián Devia es quien encabezará la juventud. “Con una convocatoria amplia y plural, la estrategia del Frente es la que tiene que marcar el camino”, dijo García Zalazar, titular del partido a nivel provincial.

Y ratificó que “es por ahí donde tenemos que diseñar la estrategia, en el proceso de construcción colectiva, junto a todos los partidos que lo integran vamos a estar debatiendo ideas. El camino es uno solo, con una plataforma participativa, con mucho espacio de formación y debate”.

García Zalazar, hizo foco en la importancia de generar proyectos y acciones en los barrios: “Cercanos a la gente, tenemos que elaborar las propuestas hacia el 2023. Con un criterio de unidad de Frente y del partido, de frente a la gente y diciéndole cuáles son las cosas que queremos para Mendoza y cada uno de nuestros departamentos”.

Mientras tanto, Cornejo destacó la gestión del gobierno provincial y adjudicó al nacional los problemas macro-económicos de la actualidad.

“En estos seis años, en las cosas que son competencia de Mendoza, hemos mejorado en todo. Tanto que, por ejemplo, hemos afrontado la pandemia con una infraestructura de salud muy superior a laque teníamos”, sentenció.

Además, ratificó que la actualidad económica “es pura y exclusiva responsabilidad de la Nación, ya que son ellos quienes controlan los principales instrumentos, como la circulación y emisión de la moneda, los aranceles externos y los impuestos como IVA, Ganancias, y los han manejado mal”.

Sin embargo, Cornejo dio un mensaje claro de cara al futuro: “Los que hicimos posible este cambio en Mendoza, somos los que podemos mejorar lo que viene, corregir lo que no estuvo bien y dar un salto de calidad en lo que sí hicimos bien. Ese es nuestro desafío”.

“Un desafío que no es para proyectos individuales, personales, no es para un dirigente iluminado, es para este equipo organizado, pulido, que cada vez trabaja mejor y no puede bajar los brazos”, opinó, frase que pareció estar dirigida al aliado del Pro en el departamento, Omar de Marchi, quien no estuvo en el evento.

De esta manera, concluyó que “es un trabajo que la UCR debe hacer con sus aliados. Acá no hay espacio para aventuras individuales, hay solo espacio para colaboración y cooperación, para vencer con narrativa cultural el daño que le ha hecho el populismo a la democracia, a la clase media y los sectores más pobres”.

Quiénes acompañaron la asunción

Por otro lado, el acto contó con la presencia del intendente local Sebastián Bragagnolo y Gustavo Soto, de Tupungato. Así como de los diputados nacionales Julio Cobos y Lisandro Nieri y referentes como Juan Carlos Jaliff y Martín Kerchner.

También participaron la vicepresidenta del partido Sandra Astudillo y la presidenta de la Juventud provincial Juana Allende, entre otras autoridades partidarias y de otros partidos de Cambia Mendoza.

El desafío de las nuevas autoridades

Leonardo Gómez, en lugar de Roberto Infante, fue quien tomó las riendas del comité de Luján y contó: “Mi nombre surgió de un consenso de todos los grupos internos, eso me da una responsabilidad más grande, un compromiso y acuerdos para que la UCR siga creciendo aún más en Luján”.

Por otro lado, reflexionó que “vamos a seguir contribuyendo a que el Frente se siga fortaleciendo y ponemos a disposición a hombres, mujeres y jóvenes capacitados para llevar adelante la gestión municipal”.

Finalmente, convocó “a todos los militantes a escuchar a los vecinos, estoy seguro que el radicalismo vaa ser protagonista de ese cambio que necesitamos todos los argentinos”.

Por último, Adrián Devia, nuevo titular de la Juventud departamental, invitó a los “jóvenes a formarnos, a ocuparnos para ser la nueva generación de un cambio que en Mendoza arrancó con Alfredo Cor nejo,ahora con Rodolfo Suarez”.