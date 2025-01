Ramiro Marra tras su expulsión de LLA: "Voy a seguir defendiendo las políticas de este Gobierno"

Ramiro Marra, ¡afuera!: LLA informó que el legislador ya no forma parte del bloque

En un video publicado en sus redes sociales, Marra dio su agradecimiento a "todos los dirigentes de LLA que de forma privada le dieron su apoyo" y dijo que el anuncio de su desvinculación del partido "lo sorprendió igual que a todos" porque "no había tenido ninguna notificación previa ni ninguna conversación".

Además, anticipó que trabajará con las "mismas convicciones, valores y principios, y por supuesto con las mismas ideas que están logrando que la Argentina sea próspera, dejando de lado cualquier discusión política partidaria, de sellos, rótulos, que no ayuda". "No me voy a callar. Viva la democracia, la lealtad y la libertad", expresó.