Previo a la apertura de paritarias, Cornejo le pide al gremio judicial que reflexione

“No es que nos estamos guardando en el bolsillo. Lo que no hay, no hay. Por eso hay que escucharse y hay que llegar a un acuerdo”, dijo el gobernador Alfredo Cornejo al ser consultado sobre el conflicto que mantienen, desde hace meses, los empleados judiciales por aumentos salariales.

En medio de este clima tenso, con paros y asambleas por parte de judiciales, el Gobierno arrancará con la ronda de reuniones. La agenda no es motivada por esta situación, sino que quedó estipulada en abril. De hecho, los primeros convocados para el próximo lunes 24 de junio son el SUTE, ATE y Ampros.

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales que conduce Ricardo Babillón y la Asociación de Funcionarios Judiciales, que lidera Marcelo Fekonja sigue en pie de guerra con el Gobierno provincial por los aumentos salariales.

En la última negociación, el Gobierno ofreció dos propuestas y hubo 16 sectores gremiales que acordaron el ofrecimiento salarial, que contemplaba dos alternativas. Una de ellas proponía el aumento de 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

A esto se agregaban sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo, $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

La alternativa 2 consistía en un incremento de 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Los únicos dos gremios que no aceptaron fueron los que representan al universo judicial.

Los conflictos recrudecieron en las últimas semanas con paros siendo las oficinas fiscales, el blanco de las medidas más fuertes. Pero también se trasladó a fueros y hasta hubo que reprogramar audiencias por falta de personal.

El gobernador Alfredo Cornejo remarcó que “todos los gremios del sector público y todos los gremios del sector privado no están en conflicto social. Han tenido sus paritarias, están trabajando y no hay huelgas en Mendoza, no hay paros en Mendoza en ninguna otra actividad”.

Empleados judiciales en asamblea. Foto: Gentileza

Reconoció que “hay un problema de pérdida del salario, lo hay en todas las actividades públicas y fundamentalmente hay una pérdida de salario en la actividad privada”. Con lo cual “al conflicto de los gremios judiciales yo lo veo fuera de contexto de no comprender que el Estado puede pagar determinados sueldos. Y sí lo comprenden el resto de los gremios públicos y sí lo comprenden el resto de los gremios privados”.

“Entonces, una primera reflexión es que reflexionen los dirigentes gremiales acerca de que tienen que estar abiertos al acuerdo. Con los funcionarios no tengo una queja particular”, dijo el mandatario provincial .

Apuntó al sindicato que lidera Babillón al que acusó de hacer “fracasar la conciliación que pidieron ellos mismos. Es bastante interesante esto. Generalmente quien pide la conciliación es la patronal. El gremio, porque veía que el paro era largo, le pidió a la Corte que pidiera la conciliación. La Corte pidió la conciliación y el Gobierno le dio la conciliación”.

“Fueron a la conciliación y porque no fue en un auditorio para que entraran todos sus compañeros, se retiraron. La verdad es que ya uno piensa si es un conflicto sólo salarial porque pérdida del salario, insisto, han tenido todos los trabajadores, públicos y privados”, indicó Cornejo en relación a lo ocurrido la semana pasada.

En ese sentido, aseguró que aspira a que se recupere el salario con el orden macroeconómico y la baja de la inflación y que “en algunos meses estemos en un plan de recuperación del salario. Ese es nuestro objetivo, y ahí se favorecerían todos, los judiciales, el resto de los empleados del sector público, el resto de los empleados del sector privado”.

Cornejo expresó que espera que haya un entendimiento pero también dejó en claro que “siempre tenemos una política salarial con la que no podemos dar más salarios de la recaudación que tenemos. Y esos son nuestros límites. No es de mala fe. Tenemos toda la predisposición de llegar a un acuerdo con todos los gremios estatales, incluidos los judiciales”.

La reunión en el Polo Judicial

En las instalaciones del Polo Judicial ocurrió un encuentro entre el Procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé y Ricardo Babillón. “Fui y le mostré las planillas que demostraban que el aumento que nos habían ofrecido para la gente de las oficinas fiscales era, en caso de aceptarlo, entre 21.000 y 27.000 pesos menos que lo que cobraban actualmente”, contó el sindicalista a Los Andes.

“Lejos de ser una oferta superadora, era más que empobrecedora. Y él quedó en intentar hacer gestiones para ver si podía destrabar el conflicto y podían conseguir alguna solución”, comentó.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que los montos exhibidos corresponden “a un empleado con cero antigüedad, última categoría y sin títulos, sin bloqueo de títulos”. En el organismo que lidera Alejandro Gullé esperan que se avance en las reuniones paritarias que arrancan la semana que viene.

Si bien aun está vigente la conciliación obligatoria, los empleados judiciales estuvieron en asamblea y evaluaban medidas de fuerza por pedido de la Federación Judicial de Argentina, gremio nacional, que, según indicó Babillón, “vienen peleando por el convenio colectivo nacional, así como tienen los docentes, por ejemplo”. De esa manera, entienden que no incumplen con la medida dispuesta por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia.