Política en Off: el ex funcionario que se borró de todo, las fotos feministas de la UCR y un intendente que produce enojos

El extraño caso del ex funcionario que se borró hasta de las redes

El cierre del 2021 vino acompañado de movimientos de cargos de funcionarios en el Gobierno provincial y en algunos municipios. Tal fue el caso de la Municipalidad de Capital, desde donde la secretaria de Medios, Nora Vicario, dio el salto al equipo del gobernador Rodolfo Suárez para tomar las riendas del Ministerio de Cultura y Turismo. Sin embargo, la abogada no fue la única funcionaria que dejó el gabinete capitalino.

El intendente Ulpiano Suárez designó como reemplazante de Vicario a Pablo Terk, quien pasó a estar a cargo de la flamante Secretaría de Comunicación y Planificación Estratégica. Esta reestructuración en el organigrama eliminó la Jefatura de Gabinete, la cual era ocupada por Rubén Zavi, quien terminó saliendo del gabinete municipal.

Según explican desde la comuna la nueva secretaría absorbió varias tareas que se venían realizando en la órbita de la Jefatura de Gabinete por decisión del intendente, ya que Suárez apuesta a dar una nueva impronta a los próximos dos años de su gestión.

Ulpiano Suárez junto a Rubén Zavi (a su derecha) durante una recorrida en La Favorita en el mes de octubre.

Pero el hecho más llamativo es que a Zavi no solo que lo sacaron del staff capitalino sino que ha desaparecido de todas las redes sociales, borrando sus perfiles. En la Municipalidad afirman que la salida “no ha sido traumática” y que el ex funcionario cuenta con un puesto de planta y que más adelante podría sumarse a otra área.

Zavi fue Director de Políticas Públicas e Innovación de la provincia y trabajaba bajo la órbita de “Yayo” Suárez cuando el actual jefe comunal fue Subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, durante la gestión de Alfredo Cornejo.

Asimismo, el dirigente que muchos señalaban como el brazo derecho del intendente había asumido en diciembre de 2019 la conducción de la UCR de Capital. Semanas atrás Zavi había sido reemplazado en este puesto partidario por la diputada provincial suarista Cecilia Rodríguez.

La vuelta del máster plan con respaldo peronista

El diputado provincial Jorge Difonso y su Master Plan para la llegada del tren a Mendoza ya se ha ganado unas líneas de esta sección. En su momento, se puso sobre el tapete que la recuperación del ferrocarril se daba como un hecho, cuando en realidad la Cámara de Diputados había aprobado solo una declaración de interés al respecto. De ahí a la concreción de los 900 km de vías que se anhelan, hay una brecha importante.

De todas maneras, el ex intendente sancarlino no renuncia ni pierde las esperanzas en el impulso de su iniciativa. En la última semana, el aliado díscolo de Cambia Mendoza sumó el respaldo de un intendente peronista.

Se trata del maipucino Matías Stevanato. Ambos dirigentes estuvieron el último miércoles recorriendo las obras que se están realizando en la Estación Gutiérrez del Metrotranvía y destacaron que se comprometieron a trabajar en acciones que permitan el avance del plan ferroviario en la provincia.

Este acercamiento no deja de ser bastante sugerente, más aún teniendo en cuenta el complicado vínculo entre el legislador sancarlino y sus aliados radicales. De hecho, días atrás el ex referente del massismo mendocino cuestionó el rechazo de la oposición a la ley de Presupuesto 2022 en el Congreso y sostuvo que “Mendoza recibirá miles de millones de pesos menos que afectarán sus servicios de salud, transporte y educación”.

Por otro lado, no es la primera vez que Stevanato se inmiscuye en la interna de Cambia Mendoza. En las últimas semanas el intendente prestó las instalaciones del Museo del Vino de Maipú para llevar adelante la fiesta “paralela” de la Vendimia de Guaymallén para la elección de la reina departamental, luego de que la gestión de Marcelino Iglesias eliminara esa tradicional figura.

Esa celebración en territorio maipucino generó una fuerte discordia entre dirigentes radicales “pro-reina” y “anti-reina” y escaló tanto que llegó a un cruce directo de acusaciones entre los jefes comunales de Maipú y Guaymallén.

Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto Difonso como Stevanato comparten, cada uno por su cuenta, un fuerte vínculo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa ¿Será este encuentro en las vías del Metrotranvía un presagio de cara a 2023?

Otra foto que habla sola dentro del radicalismo

En la política las fotos se interpretan como discursos propios, casi como si hablaran solas. Y de hecho, la difundida por el gobernador Rodolfo Suárez días atrás rodeado por una multitud de dirigentes varones dijo mucho.

No sólo habla de la dificultad de las mujeres para llegar a cargos de poder, con errores propios y mucha obediencia, sino también que hay casos en los que ni para la foto son convocadas. De hecho, hubo reproches y hasta el amago de una “contra foto” que se desactivó más por sumisión que por ganas.

Sin embargo, en este tironeo de lugares y roles quien vuelve a desmarcarse del resto es el intendente de la Ciudad de Mendoza. Ulpiano Suárez parece haber tomado nota de los reclamos y convocó a las mujeres para recorrer la Feria del Regalo en el Parque Central, pero además conversó con varias.

La diputada Cecilia Rodríguez y la senadora Natacha Eisenchlas forman parte del radicalismo de Capital y no sorprendió su presencia. Lo curioso es que no fue selectiva la convocatoria y en la mesa también estaba sentada la diputada Daniela García, cercana políticamente a Julio Cobos y además Claudia Najul, de origen sanzista pero con mucha coincidencias dentro del cornejismo.

Construir un futuro mejor es el desafío que tenemos por delante. Con @NEisenchlas @danigdruetta @china_cecilia @ClauNaj intercambiamos ideas y proyectos en el hermoso Parque Central de la @ciudaddemendoza. pic.twitter.com/nzYJEQuEU9 — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) December 21, 2021

Después, ya en la feria, se sumaron las dos ministras del Gobierno, Ana María Nadal (Salud) y Nora Vicario (Cultura y Turismo), además de Lorena Meschini, quien se desempeña como directora de Economía Social y Asociatividad. Todo un mensaje por parte del intendente que no ha dejado de lados sus aspiraciones como candidato a gobernador para el 2023.

Empresarios molestos por ausencias políticas

El miércoles, propietarios, administradores y comerciantes celebraron con un brindis la reciente apertura de Home Box, un nuevo espacio dedicado al diseño y decoración, en el primer piso del mall.

El anuncio del evento hablaba de una convocatoria amplia de autoridades políticas. Estaban invitados, concretamente, el gobernador Rodolfo Suárez, el intendente Tadeo García Zalazar, el senador nacional Alfredo Cornejo y el diputado nacional Lisandro Nieri. Mario y Julián Groisman, y el gerente de Palmares, Diego Lago, fueron los principales anfitriones.

Suárez no participó, pero no hubo descontento con él, ya que el argumento que dio (atendía al mismo momento una comitiva de empresarios extranjeros, señaló) resultó entendible. En cambio, hubo quienes no evitaron hacer una mueca de descontento por el faltazo del intendente de Godoy Cruz, García Zalazar. El jefe comunal había señalado que tenía actividades todo el día en el Valle de Uco.

Entre uno y otro bocado, hubo quienes le reprocharon a García Zalazar el modo en que se vincula, o no, con parte de los empresarios. A pesar de que varias figuras radicales muy cercanas al intendente de Godoy Cruz, como Cornejo, Nieri, y el senador Diego Costarelli, sí dieron el presente en el ágape, además del secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.

Alfredo Cornejo y Lisandro Nieri, junto a los empresarios de Palmares, Mario y su hijo Julián Groisman.

Polémicos conceptos de un diputado sobre las vacunas

El diputado provincial del peronismo no kirchnerista Gustavo Majstruk alimentó este domingo la polémica ante quienes no se quieren vacunar contra el Covid-19.

El legislador reaccionó ante una opinión en Twitter a favor de que a las personas que no se vacunen, se les cobre el tratamiento para superar la enfermedad.

En Catamarca se analiza esta posibilidad. Para Majstruk, son “cuasidelincuentes” quienes contemplan o defienden esta medida. Pero además, dejó conceptos polémicos sobre las inoculaciones.

Este tipo es un cuasi delincuente como los que promueven estas cosas. La salud pública la pagamos todos los argentinos, y la mayoría no son anti vacunas, solo no quieren participar de un experimento con cada vez más puntos grises https://t.co/BaHUhBEoEK — Gustavo Román Majstruk (@GustavoMajstruk) December 26, 2021

“La salud pública la pagamos todos los argentinos, y la mayoría no son anti vacunas, solo no quieren participar de un experimento con cada vez más puntos grises”, se despachó en la red social el hombre de General Alvear.