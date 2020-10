“Nadie se salva solo”: el spot que compartió Cafiero tras la marcha del 12O

El jefe de gobierno Santiago Cafiero compartió este miércoles un spot con una metáfora sobre la sociedad argentina. El video fue publicado en sus redes sociales a 24 horas de la multitudinaria marcha por el 12O.

La secuencia de poco más de un minuto muestra a decenas de personas tirando cada uno de una soga distinta. Todos usan barbijo.

“Cuando uno está en una crisis pone en duda todo lo que cree. Eso es bueno no por el medio, sino por la posibilidad de ver lo que no nos gusta”, se oye una voz en off en el primer tramo del video.

“Hace unos meses empezamos a pelear contra un enemigo que no vemos ni conocemos”, dice en referencia a la pandemia por coronavirus.

Las personas siguen tirando cada uno de su soga hasta que en un momento determinado se une para tomar todos una sola soga que une a todas las personas.

“Ojala, cuando todo esto pase, hayamos aprendido que nadie se salva solo que todos dependemos de todos y aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo, tirar para el mismo lado y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor”, continúa el relato.

Sobre el final se lee “reconstrucción argentina” y concluye con el logo del Gobierno de Fernández “Argentina Unida”.