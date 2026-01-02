Nación confirmó el aumento de la tarifa eléctrica: cuánto impactó en Mendoza

La Secretaría de Energía de la Nación actualizó este viernes los precios mayoristas de la energía eléctrica que regirán entre enero y abril de 2026. Según la información oficial, el impacto promedio en la boleta de la luz, en Mendoza , será cercano al 0,5% .

La Provincia asignó más 16 millones de dólares para modernizar un sistema de riego en el Valle de Uco

El particular cambio que ordenó el Gobierno para los taxis del Gran Mendoza: de qué se trata

Para los usuarios residenciales, que representan alrededor del 85% del total, el incremento mensual estimado oscilará entre $113 y $1.400 , dependiendo del nivel de consumo y de la categoría tarifaria

El ajuste responde exclusivamente a la actualización de los precios mayoristas definidos a nivel nacional y no a modificaciones en el Valor Agregado de Distribución provincial.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 604/2025 y publicada en el Boletín Oficial, con impacto directo en el componente nacional de la tarifa denominado “ Costo de Abastecimiento ”.

En función de esta actualización, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) trasladó los nuevos valores al cuadro tarifario de los usuarios finales en Mendoza, a través de la Resolución 329/2025, que entrará en vigencia a partir de los consumos registrados desde el 1° de enero de 2026.

pedido_301931_30122025

Se mantienen los subsidios

La resolución nacional mantiene vigentes las bonificaciones y topes de consumo subsidiado para los usuarios residenciales de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3). En ambos casos, los beneficios se aplican sobre el precio mayorista de la energía.

Usuarios Nivel 2 : cuentan con un consumo subsidiado de hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El excedente se factura al precio correspondiente al Nivel 1. Durante enero, mantienen una bonificación del 65% sobre el consumo base subsidiado.

: cuentan con un consumo subsidiado de hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El excedente se factura al precio correspondiente al Nivel 1. Durante enero, mantienen sobre el consumo base subsidiado. Usuarios Nivel 3: el consumo subsidiado alcanza los 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El excedente también se paga a precio de Nivel 1, con una bonificación del 50% durante el mes de enero sobre el consumo base.

Estos criterios surgen de la aplicación de la Resolución 604/2025 y de las normativas nacionales que regulan el esquema de segmentación tarifaria vigente

Cuadros tarifarios

La Resolución 329/2025 del EPRE aprueba el recálculo de los cuadros tarifarios con y sin subsidio nacional para enero de 2026, así como los valores de referencia para entidades de bien público, clubes de barrio y agentes del régimen de generación distribuida.

Además, instruye a las distribuidoras eléctricas provinciales a aplicar los criterios de facturación vigentes y delega en la Gerencia Técnica de la Regulación la emisión de disposiciones aclaratorias.

Desde el organismo regulador recordaron que continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Los usuarios que necesiten inscribirse o actualizar sus datos pueden hacerlo a través del sitio oficial del Gobierno nacional o mediante la página web del EPRE Mendoza.