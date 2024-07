Murió la hija de Ricardo López Murphy: el doloroso mensaje con el que dio la triste noticia

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, comunicó hoy, a través de su cuenta en X, la triste noticia del fallecimiento de su hija Analía Elena López Murphy. “Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analía Elena López Murphy”, expresó el legislador.

El problema de salud que afectaba a Analía Elena se desconoce. Sin embargo, en una entrevista con Luis Novaresio en 2022, López Murphy había mencionado brevemente la difícil situación familiar que estaba atravesando. En esa ocasión, emocionado, reveló que tenía un familiar “en términos muy delicados”.

Los mensajes de condolencia por la triste perdida. Foto: captura.

En ese momento se estaba llevando a cabo el debate del Presupuesto en el Congreso: “Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy a abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un erizo”.

Novaresio le preguntó si los problemas personales se habían superado, a lo que López Murphy respondió: “Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”.

Cuando el periodista insistió, el excandidato a presidente en 2003 contestó: “Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol”.

LOS MENSAJES DE CONDOLENCIA

Tras la triste noticia compartida por López Murphy en las redes sociales, personalidades de todo el arco político argentino y periodistas expresaron sus condolencias y apoyo. José Luis Espert, Victoria Tolosa Paz, Jorge Macri, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, Leandro Santoro, Agustín Rossi y Waldo Wolff son algunas de las personas que enviaron mensajes de pésame a través de las redes.

