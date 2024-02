López Murphy volvió a cruzar a Milei y le respondió: “No me va a intimidar”

El diputado nacional Ricardo López Murphy sostuvo hoy que los “agravios” pronunciados por el presidente Javier Milei contra su persona son “una actitud inaceptable”, aseguró que esa actitud no lo va “a intimidar” y le deseó al mandatario “templanza y sabiduría” en su gestión.

“Es malo que el presidente de la República esté agraviando a sus conciudadanos y a los congresistas del país. No me va a intimidar y voy a seguir manteniendo mis posiciones como lo he hecho a lo largo de 50 años”, dijo López Murphy esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.

Anoche, durante su visita a Corrientes con motivo del décimo aniversario del Club de la Libertad, Milei lanzó una serie de críticas hacia el diputado, a quien calificó de “traidor” y cuestionó por considerarlo parte de aquellos que “se camuflan como liberales pero en realidad son individuos que van en contra de los ideales”.

En respuesta, López Murphy optó por un tono más comedido, manifestando en su cuenta de la plataforma X que, por respeto a la investidura presidencial, prefería no responder de manera contundente, aunque afirmó que sus “muchos años de lucha con coherencia y civismo por nuestra nación” hablan por sí solos. Agregó que no considera a Milei como su enemigo y que se enfoca en asuntos relevantes, no en disputas personales, deseándole templanza, sabiduría y acompañamiento divino en su labor.

Presidente @JMilei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería.



Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 20, 2024

En varias declaraciones , el diputado reiteró su postura, enfatizando en la necesidad de mantener la mesura y la cordura en el debate político.

Criticó los ataques personales del presidente, considerándolos contraproducentes para la convivencia democrática. Argumentó que la presidencia debe ejercer un papel pedagógico, explicando sus decisiones y dando ejemplo de conducta. Asimismo, abogó por un programa de concordia en lugar de antagonismo, rechazando la idea de demonizar a los adversarios políticos.

En cuanto a las políticas prioritarias, destacó la importancia de un presupuesto equilibrado, la independencia del Banco Central, la eliminación de privilegios como los de Tierra del Fuego, y la lucha contra la corrupción como ejes fundamentales para el desarrollo del país.

Seguí leyendo: