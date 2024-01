Municipios aguardan la llegada de plásticos para no quedarse sin stock en la entrega de licencias de conducir

Por problemas en la Aduana para la importación de plásticos, varias sedes departamentales que entregan licencias de conducir prendieron una luz de alerta por posible falta de stock, lo que podría afectar el normal funcionamiento de la renovación de los carnets. Desde el Gobierno provincial aseguraron que la situación ya está prácticamente resuelta por parte de la Nación, que es quien se encarga de la provisión del material, y que llegará el material a cada una de las dependencias municipales “en las próximas horas”.

Si bien el faltante es completamente un problema nacional, ya que lo regula la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), desde el Gobierno provincial intercedieron en el tema y realizaron el reclamo para evitar llegar a la falta de stock, ya que, si las sedes de entrega de carnets de conducir se quedan sin plástico, seguramente la provincia debería tomar la decisión de prorrogar los vencimientos de las licencias de los conductores por algún tiempo prudencial hasta resolver la situación.

Sin embargo, esto no ocurrirá, aseguraron desde la Nación. Los Andes se comunicó con funcionarios de la ANSV, quienes comentaron que efectivamente el problema se dio en la aduana argentina pero agregaron que ya se destrabó: “Es cuestión de días para que se regularice la situación”.

En tanto, en comunicaciones desde el organismo nacional con el Gobierno local, añadieron que “desde el viernes pasado retomaron la distribución de los plásticos a las diferentes dependencias del país”.

“En las próximas horas la situación se va a estar regularizando. No hemos llegado a la situación de que alguna sede se haya quedado sin stock”, manifestaron desde el ministerio de Gobierno.

Escasez en municipios

Más allá de la tranquilidad de la ANSV, hay algunas comunas que podrían quedarse sin stock la semana que viene. La jefa del Centro de Emisión de Licencias de Rivadavia, María Rosa Giunta, dijo que en los últimos 30 días comenzaron a notar el faltante de los plásticos, lo que los motivó a iniciar los reclamos pertinentes.

En este sentido, agregó que el viernes le prometieron que llegarán los insumos, pero aclaró que no tienen mucho margen de espera. “Tenemos plásticos para imprimir los carnets hasta esta semana”, mencionó. En Rivadavia, se entregan entre 50 y 60 carnets por día; y la demanda ha aumentado en estas últimas semanas por la época de vacaciones, en la cual muchos mendocinos eligen este momento para pedir turno y renovar la licencia.

“No nos queremos quedar sin plásticos, porque ahí vamos a tener algún problema con el conductor que está en plazo de renovación. Si no tenemos los elementos, tendremos que pedir al Gobierno que determine una prórroga, porque no es justo que no puedan seguir manejando”, marcó.

También señaló que, en diálogo con otras dependencias, San Martín y Junín eran otras comunas que, si bien tienen stock, necesitan de mayores partidas para las próximas semanas.

Desde Capital informaron que es cierto que en los últimos días “se ralentizó la entrega de los insumos”, pero aclararon que “no afectó la producción y la realización de las licencias” porque tenían stock.

En tanto, en Luján de Cuyo también informaron que hace unos días tuvieron faltantes. “Nos dijeron de Buenos Aires que esta semana se normalizaba la situación, pero todavía no nos llegan y estamos a la espera”, aclararon.