Martín Menem tendría el “visto bueno” de Milei para ser el presidente de la Cámara de Diputados

Por segundo día consecutivo, Javier Milei avanzó otros casilleros en el armado del gobierno de La Libertad Avanza que iniciará sus funciones el 10 de diciembre. El Presidente electo finalmente oficializó este viernes la nominación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y sorprendió a muchos con la designación del exfuncionario menemista Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro de la Nación. Ayer, la oficina de prensa de Milei había publicado los nombramientos de Luis Caputo en Economía y de Guillermo Francos en el ministerio del Interior.

Ahora bien, la versión que ganó fuerza este viernes, pero aún no fue confirmada desde la “oficina Presidente electo”, es la designación de Martín Menem (hijo del ex senador Eduardo Menem) como presidente de la Cámara de Diputados. Milei se habría inclinado, así, por imponer en la línea sucesoria presidencial a un integrante de LLA y no a un dirigente aliado.

Entre los propios también figuraban Oscar Zago (Ciudad de Buenos Aires) y Carlos González D’Alessandro (San Luis). El PRO apostaba a Cristian Ritondo, un peronista macrista histórico. Ritondo, amigo de Milei, festejó el triunfo en el balotaje, posando con una motosierra. Florencio Randazzo, en tanto, pugnó por la presidencia en Diputado con el aval del schiarettismo y su buena relación personal con Francos.

Del futuro Gabinete, además de Caputo, Francos y Mondino, también fue designado Guillermo Ferraro en Infraestructura y Mariano Cúneo Libarona en Justicia. Se descuenta Sandra Pettovello será la ministra de Capital Humano, Nicolás Posse el jefe de Gabinete y Karina Milei la Secretaria General de la Presidencia. Es una incógnita el rol oficial que asumirá Santiago Caputo.

Javier Milei confirmó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad

Bullrich, la nueva ministra de Seguridad

“La oficina del Presidente electo de la República Argentina informa que la Dra. Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre”, se limitó a confirmar el comunicado surgido desde el Hotel Libertador, el bunker de la LLA y residencia de Milei desde las PASO de agosto.

El anuncio expresó la conclusión de las conversaciones que en la víspera mantuvieron Milei y Bullrich. Un anticipo de su incorporación al staff presidencial lo dio ayer la propia Bullrich cuando publicó en la red social X que llamaría a elecciones para definir las nuevas autoridades del PRO y que ella no volvería a postularse como su titular. La independencia de Bullrich del partido que formalmente aun preside también se había revelado con el mensaje que difundió la periodista Viviana Canosa el miércoles por la noche: “Yo no me someto a Mauricio Macri”, le escribió Bullrich.

Aunque exfuncionarios suyos, los hechos parecen indicar que Bullrich y Caputo llegan a integrar el círculo íntimo de Milei más por caminos propios que por el resultado de un acuerdo entre el presidente electo y Mauricio Macri. “El apoyo de Juntos por el Cambio a Milei no implicó que compraran acciones del nuevo gobierno”, aclaró hoy Guillermo Francos.

Seis horas después de la formalización de Patricia Bullrich como ministra de Milei, Mauricio Macri publicó su reacción en la red X: “Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina. Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien”, escribió Macri. En el formalismo del texto sobresale un párrafo: “... en este compromiso personal que asumen...”.

Mauricio Macri celebró la incorporación de dos de sus ex ministros al nuevo gobierno que presidirá Javier Milei a partir del 10 de diciembre.

Bullrich -quien ya ocupó ese mismo cargo entre 2015 y 2019 en la presidencia de Macri-, agradeció a Milei “la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad”, dijo también Bullrich y prometió ser “implacable” en la lucha contra “el crimen” y “el narcotráfico”.

Queda por ver cuánto puede arrastrar Bullrich detrás de su alianza política con Milei, algo que, por ahora, rechazan los gobernadores de Juntos por el Cambio.

Rodolfo Barra, al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación

La oficina del presidente electo también anunció que “el Dr. Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación”. Barra fue ministro de la Corte Suprema y de la cartera de Justicia durante el Gobierno de Menem. Remplazará en el cargo a Carlos Zannini.

El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) manifestó su “rechazo” ante el nombramiento. “Resulta inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, sea nombrada para un cargo de tal relevancia en nuestro país”, alertó la asociación que dirige Claudio Avruj, exfuncionario macrista.

Algunos recordaron la tapa de la revista Noticias de junio de 1996, con Barra haciendo el saludo nazi y admitiendo su paso por Tacuara: “Sí, fui nazi, me arrepiento”, dijo en esa oportunidad.

