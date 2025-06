Milei puso en marcha la campaña para las elecciones bonaerenses y tildó a Kicillof de "pichón de Stalin"

“Una funcionaria de un área que no debería existir y que le pagan su sueldo los bonaerenses vandaliza la casa de un diputado pidiendo por la libertad de una condenada. Es más lisérgico que ‘Lucy in the sky with diamonds’, la verdad que Lennon y McCartney se quedaron cortos”, sostuvo Milei en referencia a la popular canción de The Beatles.