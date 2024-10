Martín Menem inauguró una sede de LLA en Río Gallegos y estudiantes universitarios lo recibieron con huevazos

En una visita cargada de simbolismo político, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, llegó a Río Gallegos, Santa Cruz, para inaugurar una nueva sede de La Libertad Avanza (LLA). La visita se enmarcó dentro de una gira nacional del partido con vistas a las elecciones de 2025. Sin embargo, su llegada no estuvo exenta de tensión. Estudiantes universitarios locales lo recibieron con huevazos y agua en rechazo a la reciente decisión de la Cámara baja de mantener el veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario.

Menem, acompañado de su custodia, se enfrentó a la protesta cuando descendía de su vehículo cerca de las 20 horas, frente a la nueva sede partidaria ubicada en la avenida Presidente Néstor Kirchner. “Necesitamos aumentar el bloque para hacer las grandes transformaciones que queremos hacer”, declaró el legislador en diálogo con la prensa local, subrayando la intención del partido de ampliar su representación parlamentaria.

La sede inaugurada no es un lugar cualquiera. Durante tres décadas, fue el “comando” del Frente para la Victoria, partido fundado por el expresidente Néstor Kirchner. Su transformación en un bastión libertario marca, según allegados al LLA, “un cambio de época”, desplazando un espacio que por años fue símbolo del kirchnerismo en la provincia.

Durante una conferencia de prensa, Menem presentó a Jairo Henoch Guzmán, presidente de LLA en Santa Cruz, como el principal referente libertario en la provincia. Guzmán, quien proviene del ámbito privado y actualmente es director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz, ha sido clave en la expansión del partido en la región. Desde 2021, Guzmán ha trabajado para lograr los afiliados necesarios para oficializar al partido en la provincia, y se espera que la Justicia electoral lo ratifique en breve.

Menem enfatizó la importancia de la cohesión ideológica en el crecimiento del partido. “Las personas que se quieren sumar deben compartir las mismas ideas, tener la misma convicción para sostener el rumbo y sacar a la Argentina de este atraso, esta catástrofe”, afirmó.

El dirigente libertario evitó referirse directamente a la simbólica sede, pero desde las filas de LLA no pasaron por alto su significado. La elección del espacio fue un claro gesto hacia el pasado kirchnerista de la ciudad.

Martín Menem inauguró una sede de la LLA en medio de una fuerte protesta de estudiantes. (Foto: La Nación)

Menem también destacó el rápido ascenso de La Libertad Avanza. “En 2021, en La Rioja, éramos cinco o seis, y en poco más de dos años ya éramos 15 millones”, remarcó, haciendo referencia al crecimiento exponencial del partido. Sin embargo, advirtió que no será suficiente si no logran consolidar su presencia parlamentaria en las próximas elecciones. “Hemos producido el milagro de que sin gobernadores, intendentes y legisladores provinciales, nuestro candidato llegó a la Presidencia de la Nación, pero no va a alcanzar si en las próximas elecciones no seguimos consolidando las ideas de la libertad”, sostuvo.

La gira de Menem por Santa Cruz forma parte de un esfuerzo por expandir la presencia de LLA en todo el país y preparar el terreno para los comicios de 2025. En este contexto, Menem subrayó que no harán “alianzas electorales solamente para ganar una elección”. La prioridad, dijo, es aumentar el bloque parlamentario del partido para impulsar las grandes transformaciones que aún no han logrado concretar.

Consultado sobre la posibilidad de alianzas con otros espacios, especialmente con el partido de Claudio Vidal, tras el voto del diputado santacruceño José Luis Garrido en apoyo al veto presidencial, Menem se mostró cauto. “En algunos temas han acompañado, en otros han votado dividido”, expresó, aunque destacó que el trato con ellos es cordial.

Finalmente, Menem reiteró su deseo de que en el futuro La Libertad Avanza pueda gobernar en más provincias. “No tenemos ningún gobernador que haya salido de las raíces de La Libertad Avanza. Vamos a tratar que ocurra en muchas provincias”, concluyó, mencionando que el próximo año podría haber elecciones en Santiago del Estero, lo que abriría una nueva oportunidad para el partido.